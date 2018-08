Tennis Sanremo, voce ai quattro semifinalisti del torneo "Intesa Sanpaolo"

Tutto pronto al Tennis Sanremo dalle ore 18.30 per la disputa delle semifinali del Torneo Intesa Sanpaolo: in campo Civarolo contro Naso e subito dopo la sfida tra Campo e Della Tommasina. Ai nostri microfoni di rivierasport.it abbiamo raggiunto in esclusiva i quattro semifinalisti della competizione in svolgimento al sulla terra rossa del circolo matuziano.

Matteo Civarolo: "Oggi sarà sicuramente una partita dura dal momento che Naso è un ottimo giocatore ed è stato 170 del mondo,però fa sempre piacere giocare partite di questo livello. Di certo non però favorito, però proverò a fare del mio meglio".

Gianluca Naso: "L'obiettivo è sempre quello di scendere in campo per vincere, soprattutto questo incontro. Matteo Civarolo? E' sicuramente un buon giocatore, di esperienza e conoscitore del tennis visto che come me fa il giocatore-allenatore, ma spero sia un po' stanco. Sono molto fiducioso per la partita di oggi".

Antonio Campo: "La partita di oggi sarà un match combattuto, perché conosco bene Della Tommasina visto che ci siamo incontrati parecchie volte. Spero di esprimermi al meglio, cercando di sfruttare i suoi punti deboli: vedremo come finirà".

Davide Della Tommasina: "Antonio Campo è un amico e ci conosciamo da una vita e l'avversario è di livello. Una percentuale? Direi che è un 50% e 50%, visto che abbiamo spesso giocato si scontro che in squadra. Ci credo, ma sarà un match equilibrato".