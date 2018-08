Calcio, Albissola. Sabato prossimo i calendari di C, sconti per i primi 25 nuovi abbonati

E' stato un conto alla rovescia praticamente infinito quello che ha accompagnato per tutta l'estate l'Albissola verso il sorteggio dei calendari di Serie C.

Un countdown che nel giro di una settimana andrà però ad esaurirsi dato che sabato prossimo, 8 settembre, saranno svelati i gironi e le squadre con cui dovranno confrontarsi i ceramisti nella storica stagione di esordio nel mondo professionistico.

Archiviato anche il passaggio del turno in Coppa Italia (nel fine settimana si completerà il quadro dei gironi per poi procedere al sorteggio con la fase ad eliminazione diretta) per il club biancoceleste è tempo di occuparsi delle ultime questioni, non per questo meno importanti, dopo un'estate a dir poco ricca di impegni burocratici e sportivi.

Dopo la presentazione del nuovo inno (CLICCA QUI per ascoltarlo) ufficiale è stata infatti lanciata la nuova campagna abbonamenti, per la quale è stata istituita una tariffa ridotta (rispetto ai prezzi sottostanti) per i primi 25 nuovi tesseramenti.

I prezzi:

Tribunale laterale: intero 190,00 € – ridotto 160,00 €;

Gradinata (curva locale) : intero 110,00 € – ridotto 90,00 €;

: Tribuna d’onore (VIP) : intero 250,00;

: Sostenitore: 500,00 €

Hanno diritto al prezzo ridotto:

i tesserati dell’Albissola e i minori dai 12 ai 16 anni ( 1/8/2006 – 1/8/2002);

gli Over 65 ( data di nascita antecedente 1/1/1953);

Donne;

Disabili.

Per il rilascio degli abbonamenti riservati alle persone con disabilità, sia a titolo gratuito che a pagamento, si rimanda alle istruzioni QUI indicate.

L’abbonamento può essere acquistato direttamente negli uffici della segreteria della società, ubicata presso lo stadio comunale Faraggiana, via delle Industrie snc Albissola Marina.