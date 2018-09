Calcio. Coppa Italia di Eccellenza: la web-cronaca di Pietra Ligure - Imperia

PIETRA LIGURE - IMPERIA 1-1 - 7' Faedo; 29' aut. Risso

39' Gran botta dalla distanza di Castagna, sfera out ma applausi per l'attaccante imperiese.

37' Chariq da fuori area, pallone ampiamente fuori bersaglio. Rimessa dal fondo per la squadra di casa.

29' PAREGGIO DEL PIETRA! Autorete sfortunata di Risso che devia nella propria porta un traversone di Zunino. Contropiede del Pietra con il numero 10 che, dopo aver tardato la battuta a rete, ha messo il pallone a centro area trovando la carambola vincente sul piede dell'avversario.

26' Ancora Baracco al tiro, Trucco blocca con sicurezza.

23' Palo anche dell'Imperia: tiro-cross di Risso che bacia la parte esterna del legno destro della porta di Alberico, apparso comunque sulla traiettoria. In precedenza contropiede dell'Imperia, ma recupero degno di nota di Gaggero che evita guai peggiori alla squadra di mister Pisano.

21' Palo del Pietra con Baracco: punizione da posizione defilata del capitano biancazzurro, pallone che taglia tutto lo specchio della porta e colpisce il legno alla destra di Trucco.

19' Badoino è il primo ammonito del match: fallo del centrocampista di casa ai danni di Faedo.

17' Rientra in campo il numero 2 pietrese, per lui sembrano non esserci conseguenze dopo l'infortunio di qualche minuto fa.

14' Problemi per Bottino, intervento in corso dello staff medico biancazzurro.

11' Reazione del Pietra con un diagonale di Zunino, pallone che sfila a lato ma non di molto dalla porta di Trucco.

7' IMPERIA IN VANTAGGIO! Faedo, imbeccato da un lancio in verticale, a tu per tu con Alberico non fallisce. Nerazzurri avanti.

1' Iniziato ora il match del "De Vincenzi": locali in completa tenuta bianca, ospiti con i tradizionali colori nerazzurri. Presente una rappresentanza del tifo organizzato imperiese.