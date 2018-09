Calcio. Savona, tutto troppo facile con la baby Massese. Gli striscioni vincono 8-0 e si qualificano al terzo turno di Coppa

SAVONA - MASSESE 8-0 (3' Fenati, 20' Tognoni, 26' Tognoni, 29' Fenati, 34' Grani, 66' Virdis, 69' Virdis, 78' Virdis)

48' il Savona supera 8-0 la Massese (juniores) e si qualifica ai 32esimi di finale di Coppa

45' tre minuti di recupero, decisione assurda da parte del direttore di gara

40' sfiora il 9-0 Cambiaso, il suo sinistro dal limite termina sul palo dopo la "papera" del portiere toscano.

33' TRIPLETTA DI VIRDIS! Girata al volo del centravanti biancoblu, che finalizza al meglio una grande discesa sulla destra dell'ex Ponsacco Giani

27' ultimo cambio per Grandoni: dentro Boveri al posto di Bacigalupo

24' ANCORA VIRDIS, 7-0! Conclusione potente del numero venti biancoblù, nulla da fare per il povero Carmagnola

21' FRANCESCO VIRDIS, RIECCO IL BOMBER DI OZIERI! Tap-in vincente dell'attaccante sardo, che dopo undici minuti dal suo ingresso in campo trova la via del gol

10' rasoterra di Piacentini dal quindici metri, Carmagnola blocca a terra

9' Giani e Virdis per Tognoni e Bartolini, altre forze fresche per mister Grandoni

7' fischiato un fallo in attacco a Bartolini, che aveva trovato la rete del 6-0 prima della segnalazione del direttore di gara

1' riparte la gara! Nel Savona subito due cambi: Cambiaso e Guarco al posto di Grani e Fenati

SECONDO TEMPO

46' squadre al riposo sul parziale di 5-0 a favore dei biancoblù

34' PRIMO GOL CON LA MAGLIA DEL SAVONA PER EROS GRANI! 5-0 il parziale

33' partita virtualmente chiusa al Bacigalupo, tutto facile per il Savona contro un avversario sceso in campo con la formazione juniores

29' POKER BIANCOBLÙ! Ancora a segno Fenati, incornata vincente sul corner battuto sempre dal solito Bartolini

26' CALA IL TRIS LA SQUADRA DI GRANDONI! Doppietta di Tognoni, che supera due avversari al limite dell'area prima di concludere a fil di palo alla destra dell'estremo difensore bianconero.

20' TOGNONI, IL RADDOPPIO DEGLI STRISCIONI! Rasoterra di prima intenzione dell'esterno ex Lavagnese, che raccoglie una corta respinta della retroguardia toscana e trafigge il portiere Carmagnola

16' ancora Fenati cerca la porta sugli sviluppi del corner battuto da Bartolini, sfera alta

13' partita equilibrata dopo il gol dei padroni di casa. La squadra ospite cerca, con i pochi mezzi a disposizione, di pungere in ripartenza

3' FENATI, VANTAGGIO DEI BIANCOBLÙ! Corner dalla sinistra di Bartolini e colpo di testa vincente dell'ex giocatore massese.

1' si parte! Savona in completo giallo, Massese nella tradizionale casacca bianconera. Apuani con otto giocatori classe 2000 e 2001

Primo tempo

Si alza il sipario sulla stagione 2018-2019 del Savona FBC! Al "Bacigalupo", la sqaudra di Grandoni fà il suo esordio in Coppa Italia di Serie D contro una rimaneggiata Massese, ancora alle prese con problemi legati all'insediamento della nuova società. Tanti giovani in campo tra le file apuane, mentre in casa biancoblù c'è da registrare la presenza di Piacentini dal primo minuto, con Virdis in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali delle squadre:

SAVONA: Bellussi; Corbier, Venneri, Garbini, Grani; Fenati, ?Miele; Tognoni, Bartolini, Bacigalupo; Piacentini.

A disposizione: Gallo, Severi, Vittiglio, Boveri, Guarco, Dell'Amico, Cambiaso, Giani, Virdis

Allenatore: Alessandro Grandoni

MASSESE: Carmagnola, Latif, Vietina, Antoniotti, Lecchini, Magazzù, Lucaccini, Nardini, Balestri, Aldrovandi, Lorenzini

A disposizione: Pinarelli, Vernazza, Poggi, Rava, Galloni, Bonni, Evani

Allenatore: Luigi Malfanti