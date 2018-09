Calcio, Serie C: Pisa - Arezzo a reti bianche, ma i tifosi di casa protestano per il mancato rinvio dopo ll rogo sul Monte Serra

Si è concluso a reti bianche l'anticipo della terza giornata tra Pisa e Arezzo, un match segnato profondamente da quanto sta avvenendo in queste ore alle porte della città toscana.

I tifosi di casa hanno infatti abbandonato lo stadio per protesta, dopo il mancato rinvio del match, richiesto tra l'altro dal club nerazzurro come da comunicato ufficiale.

Il Pisa Sporting Club comunica che, a seguito dell’incendio che ha devastato i comuni limitrofi della Città di Pisa e considerato il prolungarsi dell’attività di ripristino della normalità, preso atto che le Autorità competenti non hanno ritenuto di adottare provvedimenti impeditivi della gara, nel rispetto del regolamento secondo cui il rinvio di una gara possa essere disposto soltanto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, dalla competente Lega o di comune accordo tra le due società interessate, ha richiesto ufficialmente alla Lega e alla S.S. Arezzo di posticipare la gara in programma ‪stasera a domani,‬ ‪mercoledì 26 settembre 2018‬, comunicando la disponibilità a farsi carico di tutti i costi aggiuntivi che il club avversario avrebbe dovuto sostenere.

Avendo appreso del diniego dell’S.S. Arezzo a posticipare la gara tramite il Segretario Generale della Lega Pro, il Pisa Sporting Club , nel rispetto delle regole, onde evitare sanzioni disciplinari che comporterebbero il -1 in classifica oltre alla sconfitta a tavolino, scenderà regolarmente in campo con il pensiero e il cuore rivolto ai tifosi e alle famiglie che stanno vivendo ore di apprensione e difficoltà.

Il Pisa Sporting Club si attiverà, nell’immediato dopo gara, per porre in essere tutte le azioni necessarie per aiutare le famiglie in difficoltà.