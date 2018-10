Bocce: festa azzurra ad Alassio, tre titoli per l'Italia

E’ stato un Europeo tinto d’azzurro quello che si è concluso ieri al Palaravizza Alassio, dove per quattro giorni i migliori specialisti del lo sport bocce (settore volo) del Vecchio Continente (20 Paesi presenti) hanno regalato emozioni e spettacolo a non finire, confermando che la disciplina può ambire al programma olimpico di Parigi 2024.

Fattore campo e calore del pubblico hanno spinto l’Italia sul gradino più alto del podio in tre delle sei prove, affermazioni cui si aggiungono un oro e un argento. Un bottino decisamente ricco e che da un po’ di tempo non si vedeva, per la soddisfazione dei vertici federali e dell’esordiente c.t. Enrico Birolo.

I primi a trionfare sono stati, nella spettacolare specialità della staffetta, Mauro Roggero ed Emanuele Ferrero, i quali con 59/61 sono arrivati ad un passo dal record del mondo. Ad arrendersi in finale sono stati i francesi Chirat-Marsens (55/60).

Il secondo oro è arrivato nel combinato per merito del ligure di Varazze Emanuele Bruzzone che in rimonta ha prevalso sullo sloveno Dejan Tonejc. Un Bruzzone che ha confermato la sua particolare predisposizione per questa competizione e che dopo aver messo a segno l’ultima bocciata è corso sugli spalti per abbracciare la moglie e la giovane figlia Anna Viola.

A servire il tris è stato Matteo Mana nella prova individuale, nella quale non ha dato scampo (10-6) al più esperto sloveno Jure Kozjek.

Le altre due medaglie sono arrivate grazie a Daniele Grosso, argento nel tiro di precisione (successo per il croato Pero Cubela, e con Mauro Roggero nel progressivo, terzo alle spalle di Chirat (Francia) e Borcnik (Slovenia).

Colori azzurri fuori dal podio solo nella gara a coppie (che, come la prova dell’individuale, si è giocata con le bocce colorate), in cui l’Italia difendeva il titolo conquistato due anni fa a Nizza: Melignano-Grosso fuori nei quarti già da sabato sera. L’oro, abbinato alla 1a Coppa Mario Occelli, è stato appannaggio degli sloveni Kozjek-Janzic che una appassionte finale hanno avuto la meglio sui francesi Grail-Benoit.

Essendosi piazzata tra le prime otto in tutte le prove, l’Italia ha fatto l’en plein di pass per i Mondiali del prossimo anno, in programma in Francia, a Lione.

Italia che si è anche aggiudicata, a pari merito con la Slovenia, con 46 punti, la Alassio 2018 Coppa delle Nazioni, la speciale classifica a punti per nazioni. Al terzo posto la Francia (42).

La manifestazione va in archivio con enorme soddisfazione per gli organizzatori (per l’occasione è stato costituito un apposito Comitato, presieduto da Carlo Bresciano): tutto ha funzionato alla perfezione e consensi sono arrivati da più parti, con molti apprezzamenti per la preparazione del fondo (per la prima volta si è giocato un Europeo su tappeti sintetici). Tantissimi gli appassionati e gli sportivi che hanno seguito a distanza, in tutto il mondo, grazie alla diretta streaming. Nei prossimi giorni l’evento sarà trasmesso anche in tv, con le differite dell’emittente francese L’Equipe e di Rai Sport.

Euforico il presidente della Federazione Europea Bocce, l’aostano Roberto Favre, che ha elogiato lo sforzo organizzativo e la professionalità del team alassino.

In chiusura della manifestazione, il vicepresidente della Federazione Italiana Bocce, Moreno Rosati, ha dichiarato che Alassio ha rappresentato una svolta per quanto riguarda lo sport bocce, confermando l’appoggio della Fib per gli ambiziosi progetti in cantiere, già condivisi con l’amministrazione comunale (rappresentata alla cerimonia di premiazione da Roberta Zucchinetti, delegato allo sport, e Massimo Parodi, presidente del consiglio comunale). Come ha annunciato Carlo Bresciano nel corso della cerimonia di apertura, il Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio, ha intenzione di chiedere alla Federazione Internazionale Bocce di ospitare tre Mondiali nel prossimo triennio: la rassegna iridata giovanile nel 2019, quella femminile nel 2020 e quella maschile, di grande prestigio, nel 2021, quando lo sport bocce potrebbe già aver avuto il via libero per i Giochi del 2024.

Tutto questo senza dimenticare che nel 2019 Alassio sarà sede della Final Four di Serie A maschile e femminile (6-7 aprile) e della 66esima Targa d’oro (13-14 aprile), concentrate in nove giorni per i quali si sta già studiando un corposo cartellone.