Basket, Under 18 di Eccellenza: Vado parte con una vittoria in trasferta sul campo dell’Oleggio

Prima di campionato a Oleggio per la squadra Under 18 Eccellenza, che chiude la tre giorni di partite con una vittoria dopo l'impegno di Supercoppa Liguria di C Silver nel weekend. Partita che si presenta insidiosa per via della stanchezza dovuta agli impegni ravvicinati e a qualche infortunio. Vado dopo qualche minuto di studio prende qualche punto di vantaggio nel primo quarto terminandolo avanti 12 a 21. Il secondo quarto si rivela combattuto con i nostri che faticano ad alzare l'intensità e la concentrazione. All'intervallo le squadre vanno al riposo col divario praticamente invariato 31 a 41. Al rientro i pappagallini cercano da subito di dare la giusta spallata alla partita, migliorano in difesa e producono un parziale grazie ai recuperi che permette di andare sul 40 a 62. L'ultimo quarto è stato caratterizzato dal tentativo maldestro di Vado di gestire energie e stanchezza, fino al finale 56 a 79.

Under 18 Eccellenza Piemonte – 1a giornata Oleggio Basket - Pallacanestro Vado 56-79 (12-21, 31-41, 40-62)

Pallacanestro Vado: Jancic 4, Cirillo 2, Pesce ne, Bondì 6, Gallo 3, Lo Piccolo 14, Pintus 9, Brignolo ne, Anaekwe 22, Tsetserukou 19. All. Imarisio. Ass. Prati.

Classifica: College Borgomanero, AZIMUT PALL. VADO, D.B. Crocetta TO, Coelsanus VA, Novipiù Campus, Biella, Pall. Varese pt. 2; Mortara, Derthona, Novipiù Casale, Auxilium TO, A.DIL. BASKET PEGLI, Oleggio, ABA Legnano pt. 0.