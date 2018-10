Basket. Supercoppa Liguria, terza piazza per la Pallacanestro Vado: superato il BC Ospedaletti

La Supercoppa Liguria di basket ha incoronato quest'anno lo Spezia che ha superato nell'atto conclusivo il CUS Genova, ma il podio della competizione targata 2018 parla savonese.

La Pallacanestro Vado ha superato, aggiudicandosi il terzo posto, il BC Ospedaletti di coach Lupi con il punteggio finale di 75-68. Buona la prestazione delle due compagini ponentine che hanno dato vita ad un match emozionante.

Under 18 Eccellenza. In casa Pallacanestro Vado è intanto scattata anche la stagione targata under 18 di Eccellenza con le ottime prove dei savonesi che sono aprtiti con il piede giusto, andando a superare in casa la formazione dell'Oleggio con il punteggio netto di 79-56.