Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: un turno per mister Saltarelli e altri cinque giocatori

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 30/ 9/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 18/10/2018
SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)
Allontanato
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
ESTORCHI PIETRO (CALIZZANO 63)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
COSOLITO GIANLUCA (SANTA CECILIA)
VACCA MATTIA (SASSELLO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
ROSSO LUCA (CALIZZANO 63)
SPAHIU REXHEP (CENGIO)
TORRA VIKTOR (CENGIO)
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)
ACQUARONE MATTEO (MALLARE)
BISTOLFI EMEKA (MALLARE)
ESPOSITO CLAUDIO (MALLARE)
PARRAGA CARRILLO ANGEL RODOLFO (MALLARE)
SHQAU OLSI (MALLARE)
PONTOGLIO STEFANO (MURIALDO)
PREGLIASCO ANDREA (MURIALDO)
PAONESSA GIUSEPPE (NOLESE R.G. 1946 2001)
DEALBERTI GABRIELE (OLIMPIA CARCARESE)
MANTI TOMMASO (OLIMPIA CARCARESE)
SIRI MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)
SOZZI MATTIA (OLIMPIA CARCARESE)
VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)
COLOMBI FILIPPO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
MELICA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SAVIOZZI ENRICO (ROCCHETTESE)
VALLECILLA BENAVID JULIO CESAR (ROCCHETTESE)
VIGLIERO YAN (ROCCHETTESE)
KURTBALAJ BYLBYL (SANTA CECILIA)
XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)
YUPANQUI VILLANEVA JORGE EDUARDO (SANTA CECILIA)
DEFELICE ELIA (SASSELLO)
GARBARINO FABIO (SASSELLO)
LAIOLO MATTIA (SASSELLO)
ENZI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)
PALADIN NICOLO (VADESE CALCIO 2018)