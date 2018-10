Doppietta tricolore per il Rowing Club Genovese nel Coastal in Sicilia

Grande sabato per il Rowing Club Genovese a Palermo, sul litorale di Mondello, in occasione dei Campionati Italiani Coastal Rowing. Due successi, nel 4 di coppia con timoniere, sanciscono la conquista di altri due titoli italiani dopo aver festeggiato la conquista del trentesimo domenica scorsa a San Giorgio di Nogaro. Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, restano immutate le emozioni.

Gioia per il successo di Ludovica D’epifanio, Sofia Tanghetti, Maria Ludovica Costa e Lucia Rebuffo (tim Alessandro Calder) nella gara femminile con il tempo di 29 minuti e 4 secondi. Leonardo Bava, Giorgio Casaccia Gibelli, Edoardo Marchetti e Giacomo Costa, sempre con al timone Calder, mettono in fila 10 equipaggi, in prima battuta Telimar Palermo e Gavirate con distacchi pari a 34 e 58 secondi. Medaglia d’argento ancora per il Rowing nel doppio: Lorenzo Keyes ed Edoardo Nizzi si piazzano dietro le Fiamme Gialle ma davanti alla Canottieri Gavirate.

Ottima gara anche per due singolisti liguri: Silvia Tripi (Elpis Genova) e Marco Fabbi (Rowing Club Genovese) si collocano dietro Ginnastica Triestina e VVF Carrino.

Fioccano anche le medaglie tra i Master, con in apertura di giornata il bronzo della Canottieri Sanremo misto Armida over 54 (Fiore, Buquicchio, Alberti, Vellani, tim. Filippi). Bronzo anche per il singolista 43-54 Evandro Savona (Urania), cosi come il doppio femminile sanremese De Marco-Balestra. A vincere è il 4 di coppia femminile Under 43, misto Sanremo-Santo Stefano, con Ardissone, Bongiovanni, Perego e Zanon (tim. Fiore) mentre le over 54 sanremesi (Porcellana, Ricci, Filippi, Taggiasco, tim. Rosso) sono seconde.