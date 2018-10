Calcio, Finale. Caverzan non pensa che al campo: "Ci prendiamo il positivo e lavoriamo sul negativo"

A tenere banco nel post partita di Rivarolese-Finale non è stato di certo il risultato maturato nei minuti di gioco. O meglio. Il 3-0 conquistato dai padroni di casa potrebbe essere ribaltato specularmente dal Giudice Sportivo a seguito dell'errore commesso dalla panchina genovese di effettuare ben sei sostituzioni, e non le cinque concesse dal regolamento.

Chi invece deve pensare a quanto visto sul rettangolo verde è mister Andrea Caverzan, che si trova a commentare la prima sconfitta stagionale dei suoi: "Si sapeva che era un campo difficile, contro una squadra forte, forse la più quotata per la vittoria del campionato, quindi tutto sommato sono abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra. Certo è che quando prendi tre gol qualcosa non è andato, ad esempio sulle situazioni da calcio piazzato dove dobbiamo lavorarci su ancora un pochino. Mi ha soddisfatto la personalità con cui la mia squadra ha affrontato la partita. Ci è toccata la prima sconfitta stagionale ma la dobbiamo cogliere come un'opportunità che può servirci a rimetterci apposto, capire dove si è sbagliato senza farne un dramma".

Non si fascia la testa quindi il tecnico veneto, che già da oggi, come di consueto ha cominciato a preparare il derby di domenica prossima contro il Pietra. Proprio partendo da ciò che ieri non ha funzionato: "Si è fatta sentire una loro superiorità sul piano fisico, ma non sicuramente su quello del gioco dove non credo ci siano stati superiori, anzi. Oltre alla fisicità poi va messa in conto anche la loro maggiore esperienza, le armi che li hanno avvantaggiati. A noi forse è mancato quel pizzico di convinzione in più nel concludere le azioni pericolose, ed è un peccato perchè i presupposti c'erano. Prendiamo quello di positivo che abbiamo fatto e lavoriamo sulle cose negative"