Calcio, Priamar. Roso non vuole mollare: "La squadra deve solo sbloccarsi, importante scendere in campo già stasera"

Tre partite di campionato sono ormai alle spalle e in pochi, tra esperti ed addetti ai lavori, avrebbero pronosticato di vedere la Priamar in fondo alla graduatoria con nessun punto messo in bacheca.

Una situazione sulla carta complicata, ma alla quale il tecnico Dario Roso non vuole sottrarsi, già a partire dalla partita di Coppa Liguria di questa sera contro l'Andora:

"Domenica - spiega l'allenatore rossoblu - ho vissuto qualche minuto di sconforto, ma una volta passata la delusione per la sconfitta contro la Nolese è subito riemersa la voglia di porre rimedio a questa situazione. Probabilmente questa squadra ha la necessità di sbloccarsi mentalmente, soprattutto dopo i tanti cambi in rosa avvenuti nel corso dell'estate: forse abbiamo sottovalutato questo aspetto che, per una squadra dilettantistica, ha un peso a dir poco importante.

La gara di questa sera contro l'Andora? Ci da l'opportunità di tornare immediatamente in campo; domenica abbiamo il turno di sosta e stare a rimuginare per due settimane sull'ultimo ko interno non ci avrebbe certo aiutato. Il livello dell'avversario ci aiuterà anche a testare i giocatori che hanno avuto meno spazio o che sono in fase di recupero dopo qualche guaio fisico".