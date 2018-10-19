Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: tre giornate a Rizzo, due a Pintacuda

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 13/10/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)
ROSSO LUCA (CALIZZANO 63)
GARBARINO FABIO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIOZZO STEFANO (CALIZZANO 63)
LOI RICCARDO (CALIZZANO 63)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
PICCONE MATTEO (SASSELLO)
GARE DEL 14/10/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2018
ORSI LUCA (MALLARE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
RIZZO ALESSANDRO (CENGIO)
Per frase blasfema ed ingiurie rivolte all'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
PINTACUDA GABRIELE (SANTA CECILIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VIBERTI LUCA (DEGO CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
SPAHIU REXHEP (CENGIO)
STEFAN MARIAN (CENGIO)
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
ACQUARONE MATTEO (MALLARE)
ESPOSITO CLAUDIO (MALLARE)
VALLONE FEDERICO (MALLARE)
PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)
COSTA ANDREA (ROCCHETTESE)
VIGLIERO YAN (ROCCHETTESE)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)
FERRO LORENZO (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAJRAMI KADIR (CENGIO)
PELLE STEFANO (CENGIO)
ADAMI LUCA LUIGI (DEGO CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
PIANTELLI LUCA (DEGO CALCIO)
REVERDITO FABIO (DEGO CALCIO)
LUNATI ALBERTO (MALLARE)
VASSALLI LUCA (MALLARE)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
NEGRO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
MURRIZI ADRIANO (NOLESE R.G. 1946 2001)
COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)
DI NATALE MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)
BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BERTOLA MANUEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
JURATO GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
XHURI GLEDI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)
MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)