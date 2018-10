Grande festa per la Pallavolo ligure. Ecco i premiati del Volley Day 2018

Tutto esaurito alla Casa della Federazioni del Coni per l’ormai tradizionale Volley Day, cerimonia istituita dal Comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo per premiare società e atleti che si sono contraddistinti nell’anno. La presidente Anna Del Vigo e il Consiglio Fipav, oltre ad alzare il sipario sui prossimi tornei di serie C e D femminile, hanno premiato tutte le realtà protagoniste nella stagione 2017-2018. “Il Volley Day è un’occasione di incontro tra il Comitato e le società, tutti insieme abbiamo celebrato le nostre eccellenze – spiega Anna Del Vigo - E’ importante riconoscere gli sforzi dei nostri dirigenti e le qualità messe a disposizione dai nostri allenatori in funzione dei risultati ottenuti dai nostri atleti. Oggi la passerella è per i Dirigenti, ed i Presidenti in primis, che lavorando nell'ombra, permettono ai nostri giovani di giocare e conquistare questi ambiti trofei, con spirito di sacrificio, di sano volontariato destinando parte del proprio tempo oltreché non indifferenti risorse economiche”.



Applausi per i sodalizi promossi dalla serie C: gli uomini del CUS Genova e le donne della Serteco Volley School. A realizzare il salto dalla D alla C, sono state le squadre maschili di A.P.D. Sant’Antonio e ADMO Volley e i sodalizi femminili di Pallavolo Carcare, Volley Genova VGP e CFFS Cogoleto. A vincere la Coppa Liguria, sono stati i pallavolisti dell’Admo Lavagna e le pallavoliste di Carcare. Ecco le società vincitrici dei campionati regionali giovanili. Under 13 3X3: ASD Colombo Volley Genova. Under 13F: Sportandgo SSDRL Don Bosco. Under 13M: ASD Colombo Volley Genova. Under 14F: A.D. CPO Ortonovo. Under 14M: ASD Colombo Volley Genova. Under 16F: Polisportiva Alta Valbisagno. Under 16M: ASD Colombo Volley Genova. Under 18F: A.S.D. Albisola Pallavolo. Under 18M: ABC Volley La Spezia. Under 20M: A.S.D. Nuova Albisola Volley. Fipav Liguria premierà anche i partecipanti al Trofeo delle Regioni di beach volley: Federico Tomà e Simone Podestà, secondi classificati sotto la guida di Alessandro Assalino, e Giorgia Botta ed Elisa Valdora, settimi classificati sotto la direzione tecnica di Andrea Gigante.

Come per tradizione è stata consegnata la Rete d’Oro al dirigente sportivo dell’anno. Il riconoscimento quest’anno è andato a Eros Gai, arbitro, tecnico e poi dirigente di lungo corso. E’ stato delegato del Comitato di Levante e anche nel Consiglio di Fipav Genova. E’ stato consigliere regionale per tre mandati (anche vicepresidente) ed è oggi vicepresidente del Comitato Territoriale del Levante. Anima e cuore della Polisportiva Santa Maria di Rapallo. “La stagione del volley regionale sta per incominciare. Il prossimo week end scattano i campionati femminili, a seguire a fine mese i maschi. Più avanti avremo momenti dedicati alla qualificazione atleti, che concorderemo per la parte di loro competenza con i Comitati Territoriali, e che culminerà con la giornata del Trofeo dei Territori e la partecipazione al Trofeo delle Regioni 2019. Non vorrei tralasciare l'attività del settore Beach cui abbiamo dedicato un'attenzione particolare soprattutto in proiezione futura, con l'individuazione di un referente ad hoc che darà maggior visibilità all'attività in spiaggia e cercherà di coinvolgere sempre più il territorio per progetti che siano di volano anche all'indoor.

Ma il CR Liguria ha dedicato in questi giorni i propri sforzi organizzativi a Manifestazioni importanti assegnategli dalla FIPAV Roma. Il 9 Ottobre a La Spezia si è celebrato il Volley For The Cure , giornata che la FIPAV, a sostegno dell'organizzazione mondiale Susan G. Komen organizza per sensibilizzare l'importanza della prevenzione e della diagnostica precoce nei Tumori Femminili. La giornata si è conclusa con una spettacolare amichevole fra Club Italia e Volley Chieri. In occasione del Volley Day è stato anche presentato lo speciale evento in programma mercoledì prossimo all’RDS Stadium con ospite d’onore Andrea Lucchetta. La Federvolley porta in Liguria “Gioca Volley S3 in Sicurezza”, il tour della sicurezza ferroviaria, del divertimento e della pallavolo realizzato in collaborazione con Ansf e Polfer,. Centinaia di piccoli pallavolisti giocheranno a Volley S3 e saranno sensibilizzati circa il tema della sicurezza ferroviaria accompagnati dagli operatori della Polizia Ferroviaria, dai rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e dall’instancabile Andrea “Lucky” Lucchetta, testimonial del progetto che da oltre tre anni abbina la sana e divertente pratica sportiva al concetto della sicurezza ferroviaria.

“Siamo molto felici che il Gioca Volley S3 in Sicurezza 2018 faccia tappa a Genova in un momento anche particolare per la nostra città – spiega Anna Del Vigo, presidente della Federvolley Liguria – si tratta di un progetto educativo al quale teniamo molto e che ci permette di diffondere la nostra disciplina tra i più giovani”. A Genova Andrea Lucchetta approderà già martedì e dedicherà il pomeriggio per una visita nella zona rossa sotto il Ponte Morandi e poi nella Scuola I.C. Campomorone (via Trucco 12 canc.a Campomorone) che era frequentata da Samuele, il piccolo pallavolista deceduto insieme ai genitori nel tragico crollo. Mercoledì incontrerà e giocherà con centinaia di ragazzi. Alle ore 15,30 è previsto l’incontro istituzionale con le autorità e i media.