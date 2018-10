Calcio. Serie C: Arezzo-Albissola, tutti gli aggiornamenti

48' Arezzo vicinissimo al vantaggio: Brunori si libera bene sulla sinistra e mette in mezzo da fondo campo, Tassi ad un passo dalla linea di porta svirgola malamente e mette incredibilmente a lato.

45' Si riparte ad Arezzo, novità nella squadra di Dal Canto: fuori Bruschi, dentro Persano.

Reti inviolate dopo i primi quarantacinque minuti ad Arezzo. Buona prova fin qui dell'Albissola che non ha rischiato molto e si è affacciata pericolosamente in avanti in un paio di occasioni: la squadra di Fossati sta tenendo bene il campo, sia dal punto di vista atletico che da quello della concentrazione. Nel secondo tempo servirà lo stesso atteggiamento.

45' Albissola che chiude in avanti, Damonte tenta la deviazione su azione d'angolo: si salva l'Arezzo. Si va al riposo sullo 0-0.

42' Corner di Martignago, Russo di testa anticipa tutti sul primo palo ma senza trovare la porta. Si è acceso negli ultimi minuti il giovane scuola Napoli, giunto in estate alla corte di mister Fossati.

41' Russo travolgente sul fronte destro dell'attacco, una volta in area il numero 7 serve all'indietro Damonte che calcia (debolmente) verso la porta trovando però la respinta della difesa amaranto.

36' Tiro dalla distanza di Tassi, sfera sul fondo ben distante dalla porta dei ceramisti.

35' Da segnalare la presenza di una decina circa di sostenitori dell'Albissola giunti al "Città di Arezzo" dalla Liguria.

30' Sugli sviluppi del calcio piazzato Arezzo pericoloso, Nossa spazza l'area piccola ed evita guai peggiori.

29' Ammonito Sibilia, fallo del numero 14 biancoceleste e punizione per i locali.

24' Ancora ceramisti in avanti: cross di Oukhadda, incornata fuori misura di Gulli.

21' Colpo di testa di Damonte alto sopra la traversa. Albissola che si difende, ma non disdegna nemmeno la possibilità di farsi notare dalle parti di Pelagotti.

19' Sugli sviluppi di un corner Pinto va giù in area albissolese: contatto con Damonte, ma per il direttore di gara nessuna irregolarità. Proteste del giocatore di casa, ma si prosegue.

12′ Tiro cross di Sala, attento Piccardo che blocca.

8' Si vede anche l'Albissola: Oukhadda dalla distanza, pallone alto sopra la traversa.

4' Arezzo subito pericoloso: Rossini sventa la minaccia con una tempestiva chiusura a centro area.

2' Fossati torna al "suo" 3-4-3: principali novità di formazione l'esordio in porta di Piccardo, il ritorno di Nossa in difesa e la presenza in attacco dal primo minuto di Russo.

1' Iniziato il match in terra toscana: locali in completo amaranto, ospiti in maglia bianca con banda trasversale celeste.

Se il punto conquistato con il Piacenza (il primo stagionale) aveva donato morale all'Albissola, il ko seguente contro la Pistoiese ha letteralmente fatto sprofondare tutto l'ambiente biancoceleste in uno stato di depressione da cui è obbligatoriamente necessario destarsi il prima possibile, onde evitare di perdere definitivamente la trebisonda.

I ceramisti tornano in campo quest'oggi ad Arezzo nella sfida valida per l'ottavo turno del girone A di Serie C. Quella contro gli amaranto di mister Alessandro Dal Canto appare come una sfida dal pronostico segnato: dieci lunghezze separano infatti gli aretini (terzi a quota 11 punti) dal team di Fabio Fossati, fanalino di coda della graduatoria. Ciononostante, la squadra della presidente Claudia Fantino Colla è comunque chiamata ad una reazione soprattutto dal punto di vista caratteriale, vero e proprio tallone d'Achille della compagine ligure fin qui.

Novità nello schieramento scelto dal tecnico biancoceleste, di seguito le formazioni ufficiali:

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Buglio, Tassi, Foglia; Bruschi; Belloni, Brunori.

A DISPOSIZIONE: Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Zini, Serrotti, Basit, Danese, Salifu, Persano, Keqi, Borghini.

ALLENATORE: Alessandro Dal Canto.

ALBISSOLA (3-4-3): Piccardo; Gargiulo, Nossa, Rossini; Gulli, Damonte, Sibilia, Oukhadda; Russo, Cais, Martignago.

A DISPOSIZIONE: Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Raja, Oliana, Calcagno, Durante, Bartulovic, Bennati, Oprut, Gibilterra.

ALLENATORE: Fabio Fossati.

Arbitrerà l'incontro il signor Michele Di Cairano di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Stefano Camilli di Foligno.