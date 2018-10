Calcio, Eccellenza, 7^giornata. Il maltempo condiziona questo turno dove spicca il big-match Imperia-Rivarolese. Finale, vietato sbagliare (ore 14.30)

ECCELLENZA - 7^GIORNATA -

La giornata numero 7 del campionato di Eccellenza sarà ricordata per il maltempo che si è abbattuto sulla Liguria e che ha già costretto al rinvio (per il momento) di Busalla-Vado e Sammargheritese-Cairese: analizziamo le altre sfide in programma che potrete seguire (se non rinviate) nel live score di Rivierasport.it e Svsport.it

Il match di cartello di questo turno arriva dallo stadio "Ciccione" dove l'Imperia ospiterà la capolista Rivarolese. A dividere le due squadre ci sono solo quattro punti, ma la forte pioggia potrà condizionare gioco e spettacolo. Il Finale proverà ad approfittare dello scontro diretto superando tra le mura amiche l'Albenga, in un derby ponentino non così scontato.

Al "Morel" derby ponentino molto interessante tra il Ventimiglia e il sorprendente, ma non troppo, Pietra Ligure che proverà ad incrementare il proprio bottino punti. Match da non sbagliare al "Ferrando" anche per l'Alassio FC che contro il Molassana ha l'occasione di portare via uno scontro diretto per la salvezza. Chiude questa giornata di campionato il match tra Valdivara e Angelo Baiardo, mentre nell'anticipo di ieri colpo esterno del Genova Calcio per 3-2 sul campo del Rapallo.