Calcio, Promozione, 7^giornata. Nella domenica bagnata spicca Taggia-Dianese & Golfo. Bragno, esame Ceriale da superare

PROMOZIONE - 7^GIORNATA -

La giornata numero 7 del campionato di Promozione mette sul piatto sfide molto interessanti, tutte condizionate dalla forte pioggia che ha colpito la Liguria nelle ultime ore, ma al momento non ci sono rinvii. Analizziamo il turno che potrete seguire dalle ore 14.30 sul live score di Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Ospedaletti va a caccia delle sesta vittoria in campionato sul sintetico di Pian di Poma, nel derby esterno testacoda contro una Sanstevese che vuole ripartire con un risultato di prestigio. Riflettori puntati anche sul "Marzocchini", dove l'inseguitrice Taggia ospita la Dianese & Golfo. Nelle zone alte della classifica occasione importante per il Bragno che tra le mura amiche ospita il Ceriale.

Partita interna da sfruttare per l'Arenzano che ospita il Varazze (ore 15:00), mentre la Loanesi vuole la terza vittoria consecutiva sul campo della Voltrese fanalino di coda. La Sestrese va a caccia della giusta continuità in casa contro il Vallescrivia, mentre punti salvezza importanti in palio per Celle Ligure e Serra Riccò. Chiude questo turno di campionato la trasferta del Legino contro il Mignanego.