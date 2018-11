Calcio, Pontelungo. Segnali importanti per Zanardini: "Con lo Sciarborasca la migliore mezz'ora stagionale. Questi ragazzi sono una garanzia"

Si conferma in grande spolvero il Pontelungo versione Coppa Liguria.

Anche ieri pomeriggio i granata hanno lanciato un segnale di alto profilo, battendo 3-0 una squadra ben organizzata come lo Sciarborasca.

Tempo per festeggiare però ce n'è davvero poco, visto che domenica gli ingauni di Zanardini saranno chiamati ad affrontare in trasferta il Camporosso.

Mister, la lista degli assenti era ampia, ma la risposta del gruppo è stata eccezionale.

"E' l'aspetto che mi gratifica maggiormente: avevamo cinque assenze importanti, ma chi è sceso in campo ha saputo darmi quelle risposte che mi attendevo. Non sono sorpreso, perchè tutti ci tengono a vincere anche nelle partitelle di allenamento, motivo per cui il livello di competitività interno è sempre alto. Mi sembra di aver ritrovato lo spirito di Albenga, ed è un piccolo merito che mi prendo, quanto meno a livello di mentalità".

La semifinale è un traguardo importante, ma forse sul fronte autostima la vittoria di ieri può essere ancora più indicativa.

"E' stata una buona dimostrazione di forza contro una squadra tecnicamente molto valida che, probabilmente, ha patito anche le condizioni del campo. Dal canto nostro per intensità e qualità abbiamo dimostrato la nostra miglior mezz'ora, confermando il livello di crescita di tutti questi ragazzi. Del resto siamo una squadra dall'età media particolarmente bassa, però assolutamente non inesperta".

C'è la voglia di dare un segnale importante in campionato? Magari partendo proprio da Camporosso?

"I segnali li abbiamo lanciati già contro Veloce e Speranza. Come l'anno scorso non siamo partiti al meglio, ma siamo consapevoli di quelle che possono essere le nostre qualità. Di certo non potremo vincere tutte le partite stagionali, ma di sicuro non sarà facile batterci. Siamo la squadra dello scorso campionato segna Rossignolo, ma con l'apporto dei vari Mercandelli, Giampà e Tucci stiamo provando a compensare una partenza indubbiamente importante. Ripeto, questo gruppo è una garanzia per impegno e applicazione e questo aspetto è il più rassicurante per il prosieguo della stagione".