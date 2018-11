Calcio, Prima Categoria. Camporosso, contro il Pontelungo è test probante. Luci: "Penalizzati per non aver giocato domenica scorsa, ma consapevoli di affrontare un avversario che proverà ad arrivare in alto"

PRIMA CATEGORIA - 5^GIORNATA -

ASPETTANDO... CAMPOROSSO-PONTELUNGO

Il Camporosso va a caccia di un risultato importante contro il Pontelungo. Domani pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 14.30) i rossoblù proveranno a ripartire dopo la sconfitta interna con la Veloce Savona e lo stop forzato dal maltempo con l'Aurora. La vetta è ancora molto vicina e alla vigilia a rivierasport.it parla di questa sfida temibile ma probante allo stesso tempo, visto che l'avversario è galvanizzato dalla qualificazione ottenuta in settimana in Coppa Liguria, mister Carmelo Luci:

Mister Luci domani arriva un insidioso Pontelungo: "Contro il Pontelungo cercheremo di fare una buona partita, loro sono in salute e hanno passato il turno di Coppa Liguria, quindi moralmente staranno bene essendo anche abituati a giocare sulla terra. Aspettiamo questa partita consapevoli di far bene contro un avversario che proverà ad arrivare in alto: il nostro obiettivo è quello della vittoria, rispettando l'avversario".

Il recupero contro l'Aurora, Speranza e Soccer Borghetto, i prossimi 270 minuti di gioco sono tutti lontani dal campo amico: "Dopo i granata dovremo affrontare tre trasferte consecutive, ma i ragazzi son pronti: giocheremo come sempre di giocare in tranquillità provando a raccogliere il massimo possibile".

Il fatto di non aver giocato domenica scorsa vi ha penalizzati? "Il fatto di non aver giocato domenica scorsa ci ha penalizzati molto. Questo tempo continua a disturbare e dovremo andare a Cairo in settimana, creandoci non pochi problemi".