Calcio. Serie C: Carrarese-Albissola, gli aggiornamenti in tempo reale

CARRARESE - ALBISSOLA 2-0 - 7' e 37' Tavano

Prima frazione nel segno di Francesco Tavano: con una doppietta di pregevole fattura il numero 10 della Carrarese sta letteralmente facendo la differenza, per l'Albissola ben poco da fare. Solo un paio di interventi super di Piccardo hanno evitato un passivo più pesante ai ceramisti, fin qui incapaci di creare pericoli alla retroguardia di casa.

46' Dopo un minuto di recupero si va al riposo: a fine primo tempo Carrarese-Albissola 2-0.

41' Ammonito anche Nossa, numero 25 dell'Albissola.

37' TAVANO, 2-0 CARRARESE: pallonetto delizioso del numero 10 gialloblu che scavalca Piccardo e termina la sua corsa in rete.

36' Oprut sfugge sulla sinistra e mette a centro area, Cais anticipato di un soffio da un difensore locale.

30' Valente di potenza da posizione defilata, pallone alto ma non di molto. Poco prima ammonito Balestrero per fallo ai danni di Rosaia.

25' La Carrarese allenta la pressione, l'Albissola prova a imbastire una reazione.

19' Valente per Biasci che batte a rete, strepitoso intervento di Piccardo che evita ancora una volta il 2-0.

16' Palo di Caccavallo: colpo di testa che supera Piccardo, ma ci pensa il legno alla sinistra del portiere a negare il raddoppio ai toscani. In campo fin qui solo una squadra, la Carrarese.

8' I padroni di casa sfiorano immediatamente il bis, bravo Piccardo a deviare in corner il diagonale di Biasci.

7' CARRARESE IN VANTAGGIO: gran gol di Tavano che in sforbiciata supera Piccardo, match subito in salita per i ceramisti.

1' Iniziata la sfida a Carrara: locali in completo gialloblu, ospiti con la consueta divisa biancoceleste.

Impegno tra i più difficili per l'Albissola, tra poco in campo allo "Stadio dei Marmi" di Carrara contro i padroni di casa della Carrarese. Dopo l'1-1 casalingo con la Pro Patria di domenica scorsa, nella gara d'esordio di mister Claudio Bellucci, i ceramisti vanno a caccia di punti in terra toscana: consapevoli della forza dell'avversario, guidato da Silvio Baldini, i biancocelesti proveranno comunque a dire la loro.

Tra i giocatori da tener d'occhio nella compagine gialloblu i due bomber attualmente in testa alla classifica cannonieri: Tavano e Caccavallo, entrambi a quota sette reti. Attenzione però anche a Maccarone, ex attaccante della Sampdoria che partirà dalla panchina, elemento abituato a palcoscenici di categoria superiore.

Andiamo subito a conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre.

CARRARESE: Borra, Carissoni, Alari, Rosaia, Tavano, Biasci, Ricci, Foresta, Caccavallo, Valente, Karkalis.

A DISPOSIZIONE: Mazzini, Agyei, Maccarone, Coralli, Rollandi, Piscopo, Addiego Mobilio, Cardoselli, Ricci, Pugliese, Bentivegna.

ALLENATORE: Silvio Baldini.

ALBISSOLA: Piccardo; Calcagno, Oliana, Nossa, Oprut; Balestrero, Sancinito, Oukhadda; Gibilterra, Cais, Martignago.

A DISPOSIZIONE: Bambino, Albertoni, Mahrous, Gulli, Raja, Bezziccheri, Sibilia, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Bennati.

ALLENATORE: Claudio Bellucci.

Arbitrerà l'incontro il signor Ilario Guida della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia e Fernando Caviano di Bologna.