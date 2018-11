Calcio, Coppa Liguria di 2° e 3° categoria: Priamar - Mele vale la semifinale, con un occhio alla classifica avulsa

Recuperi e maltempo hanno rivoluzionato il calendario di molte competizioni, tra cui la Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria.

Il recupero tra Priamar e Mele è stato infatti posticipato a questa sera, quando alle 21:00 i rossoblu savonesi e i genovesi scenderanno in campo per contendersi il primato del Girone A, necessario per qualificarsi alle semifinali del tabellone regionale.

Un'opportunità importante per la Priamar, pronta tornare subito in campo dopo la sconfitta in campionato contro il Santa Cecilia.

Per qualificarsi la Priamar dovrà necessariamente vincere con almeno due gol di scarto per ottenere il primo posto, tranne che con il risultato di 2-0: in questo caso la classifica avulsa di Priamar e Mele sarebbe identica con tre punti in classifica, quattro gol realizzati e tre subiti.

Fuori dai giochi per il primato l'Andora, penalizzata dalle sei reti subite nei due incontri disputati.

Fischio d'inizio fissato alle ore 21:00 allo stadio "Levratto", livescore su Svsport.it