Calcio, Alassio FC. Agustin Battipiedi mostra subito sicurezza: "Questa squadra tornerà a far parlare di sè"

La trattativa è rimasta sapientemente fino all'ultimo minuto, ma da ieri sera Agustin Battipiedi è un nuovo giocatore dell'Alassio FC. La campagna di rafforzamento dei gialloneri inizia quindi nel migliore dei modi, con il giocatore italo - argentino che, già con la maglia dell'Imperia, ha saputo dimostrare tutto il proprio valore.

Agustin, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta dell'Alassio FC? L'inizio di stagione della squadra non è stato dei più semplici

"Principalmente per il progetto che mi ha esposto il presidente, Fabrizio Vincenzi. Eravamo in contatto da un po’ di tempo e ha sempre dimostrato di essere interessato al mio arrivo ad Alassio, per questo motivo lo ringrazio.

Subito mi ha fatto percepire la serietà della società e della squadra; che vuole fare bene, ingaggiando un allenatore forte come Roberto Biffi, di cui tutti conosciamo la sua grandissima carriera: come difensore centrale imparerò molto da lui.

All'interno della squadra ci sono tra l'altro giocatori che conosco già, bravi ragazzi e grazie a loro il processo di inserimento sarà senz'altro più semplice. L'Alassio ha elementi di esperienza e di personalità, che sanno cosa significa vincere un campionato, che hanno la testa e la qualità per farlo, e perché no, di nuovo.

Per quanto riguarda la posizione in classifica, posso dire che non è una cosa che mi preoccupa. La stagione è lunghissima, mancano 20 partite alla fine del campionato e penso che con gli arrivi dal mercato d’inverno, uniti ai giocatori già presenti in organico , la squadra diventerà più forte, più competitiva, e farà parlare di sè".

Com'è stato il primo approccio con la squadra?

"Appena sono arrivato ad Alassio sono andato al campo a presentarmi. Il mister mi ha introdotto ai miei nuovi compagni dopo l’allenamento: la verità è che ho visto un bel clima tra tutti, con tanti bravi ragazzi.

Già da oggi mi allenerò con loro e sarò a disposizione del mister. Speriamo che il trasferimento sia veloce, per essere effettivamente disponibile per il 2 di dicembre".

Per te è un ritorno in Liguria, dopo l'esperienza di Imperia.

"In Liguria mi sono sempre trovato bene, ho conosciuto delle brave persone: è un posto in cui tornerò sempre volentieri. Ad Alassio però non sono mai stato, ma è una località di cui mi hanno parlato benissimo, non vedo l'ora di conoscerla un po’. Ho già visto un ristorante - sorride Agustin, dove si può mangiare la carne argentina: si chiama La Mangiatoia, sicuramente andrò a provarlo presto..."