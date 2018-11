Calcio, Eccellenza. Il Finale si riprende la scena, Sammargheritese ko 2-0

Non c’è fatica che tenga. Il Finale ha ritrovato la strada giusta e, archiviata la semifinale col Pietra, porta a tre il suo filotto positivo di gare a bottino pieno, sbarazzandosi con un tempismo da killer di una Sammargheritese mai arrendevole ma che al triplice fischio torna ultima in classifica in compagnia del Valdivara.

E pensare che la partita sembrava potesse prendere da un momento all’altro la piega della beffa, con la porta dei tigullini blindata dall’estremo difensore Raffo e spesso mancata dagli avanti giallorossi, ispirati nel costruire ma poco glaciali negli ultimi metri.

Una rete quasi allo scadere di ogni tempo ha però rimesso a posto le cose, per un Finale che ora può guardare alla sfida con l’Imperia dei grandi ex restando agganciato alle zone nobili

LA PARTITA

Ottime le indicazioni fornite dall’undici di Coppa al tecnico veneto, e così il turnover si limita allo stretto indispensabile: torna Ghigliazza nel cuore pulsante del gioco e sulla destra spazio a Conrieri, con la conferma dei due terzetti, quello difensivo e quello offensivo, che sembrano diventante le certezze per i padroni di casa. Dal canto suo Camisa decide di confermare l’assetto che tanto bene ha fatto con Cairese ed Imperia, cercando di offrire meno soluzioni possibili all’avversario.

Gara che restituisce molto alla cronaca, decisamente meno al tabellino, con un Finale che aggira con facilità la retroguardia arancione ma manca al momento della conclusione. Lo si vede già al 5’ con Vallerga, abile a leggere la respinta della difesa ospite sugli sviluppi di un corner, non altrettanto fortunato nel centrare il bersaglio grosso, mancato per un soffio.

Pochi giri di lancetta e comincia il “Raffo-show”. Fortunato quando Vittori al 10’ calcia a lato, anche bravo un minuto dopo nel respingere la conclusione di Capra e veder poi Vallerga calciare fuori misura il secondo tentativo. L’ex Sestri Levante sale però in cattedra dopo che il collega finalese al 16’ sventa la più nitida occasione sammargheritese, con Celeri fermato in uscita bassa al limite dell’area piccola. In un paio di grandi occasioni graziato da un generoso Vallerga (17’ e 20’) e altrettante volte miracoloso nel deviare in corner su Capra (23’ e 30’), l’estremo ospite nulla può sull’azione marchiata dalla premiata ditta di attaccanti giallorossi, che al 38’ trovano la via della rete. Colpo di fino del fantasista e centro colpito in pieno dalla punta varazzina.

Ancora qualche emozione targata Vallerga nel finale di tempo (41’ e 44’) ma è la squadra di Camisa a tirare fuori gli artigli in pieno recupero, con Maucci che sfiora soltanto la punizione dalla destra di Gallio.

Diventano i calci piazzati l’arma ospite per impegnare, in una ripresa dai ritmi non certo esaltanti, Porta, attento al 69’ e all’80 a rendere vani i tentativi di una Sammargheritese che così facendo offre spazi troppo invitanti ai giallorossi per rimanere impunita. Poco cinico Vittori all'85', tocca a Salzone all'86' chiudere i conti appoggiando in rete il servizio al bacio di Capra.

TABELLINO

FINALE (3-4-3): Porta; Scalia, Maiano (61’ Conti), De Benedetti; Conrieri (90’ Salata), Basso, Ghigliazza (82’ Genta), Ferrara (76’ Pollero); Vittori, Vallerga (76’ Salzone), Capra.

A disposizione: Stavros, Viola, Finocchio, Galli.

Allenatore: A. Caverzan.

SAMMARGHERITESE (5-3-2): Raffo; Del Cielo, Sanguineti (64’ Bosetti), Maucci, Mortola (74’ Musante), Amandolesi; Gallio, Privino (85’ Chiapperini), Masi; Celeri (85’ Castellucchio), Mehillay (27’ Neirotti).

A disposizione: Calori, Virzì, Borean, Ferrari.

Allenatore: M. Camisa.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure

Note

Ammoniti: Ghigliazza e Ferrara (F), Del Cielo (S). Espulso: Gallio (S). Reti: 38’ Vallerga, 86’ Salzone.