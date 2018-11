Calcio. Albissola, con il Pisa scatta il ciclo di ferro: in attesa del mercato e del ritorno "a casa"

Pisa, Virtus Entella, Robur Siena e Cuneo. Con la trasferta di domenica prossima all'Arena Garibaldi, inizia un vero e proprio ciclo terribile per l'Albissola di mister Claudio Bellucci. Quattro rivali di assoluto livello (con le due trasferte in terra toscana), che forniranno indicazioni importanti non solo al tecnico biancoceleste ma anche a tutto il club ceramista: dopo queste quattro tappe, infatti, si capirà realmente il valore della rosa che il mister romano, una volta giunto in Liguria, ha saputo forgiare a sua immagine e somiglianza.

Grinta, abnegazione e spirito di sacrificio sono gli ingredienti con il quale Martignago e compagni hanno conquistato le vittorie contro Novara, Juventus Under 23 e Pro Piacenza oltre al pareggio in rimonta contro la Pro Patria. Punti preziosi in chiave salvezza, che necessitano però di un seguito all'insegna della continuità: ecco perchè diventerà necessario per la società albissolese puntellare l'organico a gennaio, con innesti in grado di rinforzare una rosa che fin qui sta comunque rispondendo presente nonostante qualche limite di troppo.

Quali i reparti più bisognosi di un ritocco? Detto che la difesa sembra aver trovato finalmente la sua dimensione (a tal proposito da sottolineare le prestazioni del portiere Piccardo ed un Rossini in grande spolvero) e che l'attacco con i gol di Martignago e Cais unitamente al talento di Russo (in attesa di capire il reale valore di Bartulovic e Silenzi) sembra offrire buone garanzie, il centrocampo parrebbe necessitare di un pizzico di qualità in più.

Il dinamismo offerto da elementi quali Bezziccheri, Raja, Oukhadda e perché no Sibilia e Balestrero, può non bastare. Con capitan Sancinito probabile partente, urge dunque trovare almeno un giocatore in grado di creare gioco: insomma, offrire una soluzione diversa in proiezione offensiva al gioco di mister Bellucci. A questi punto però la palla passa al direttore sportivo Mussi e al patron Colla: a loro la parola sulla questione calciomercato.

Al mercato di gennaio mancano comunque ancora un mese e ben sette gare. Oltre alle quattro già citate, prima della sosta ci saranno anche le trasferte di Lucca e Olbia inframmezzate dal match casalingo contro l'Alessandria. Lo stadio dei ceramisti sarà sempre il "Comunale" di Chiavari? Un avvicinamento a casa potrebbe indubbiamente portare qualche vantaggio al team di Bellucci: lo sa bene anche la presidente Claudia Fantino Colla, non a caso l'ipotesi di un trasferimento al "Bacigalupo" (in attesa del sogno non impossibile che riguarda la costruzione di un nuovo impianto a Luceto) è più viva che mai. Ma anche in questo caso, così come per il mercato, la sensazione è che bisognerà comunque attendere gennaio.

Il calendario dell'Albissola fino alla sosta invernale:

2/12: Pisa-Albissola

9/12: Albissola-Virtus Entella

12/12: Robur Siena-Albissola

16/12: Albissola-Cuneo

23/12: Lucchese-Albissola

26/12: Albissola-Alessandria