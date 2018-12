Calcio, Eccellenza. Finale è tempo di non fermarsi, Capra: "Ci siamo dimostrati squadra matura"

Spente le voci di mercato, ancor prima che questo potesse prendere ufficialmente il via, Edo Capra domenica troverà il nerazzurro dell’Imperia, ma ancora una volta da avversario.

Il fantasista è tornato due domeniche fa a piena disposizione di mister Caverzan, altro ex della sfida, rivelandosi ancora decisivo nell'economia di gioco del tecnico veneto. Ed ora è pronto a mettere nel mirino l'Imperia. “Sono una delle squadre che ad inizio anno tutti menzionavano tra quelle da battere, come d’altronde potevamo essere noi da retrocessi oppure altre squadre di livello come Rivarolese o Vado, in un campionato equilibrato come questo. Quindi inutile negarlo, è uno scontro diretto, oltre ad essere una partita che storicamente ha una risonanza particolare”.

Una sfida mai banale nel recente passato, con in palio punti pesanti. Così sarà anche domani, ma con un ingrediente in più. Ossia l’incrocio con il grande ex Pietro Buttu: “Qui i ragazzi della mia generazione sono cresciuti calcisticamente con lui. Sarà quindi un po’ come vedere Alex Ferguson che torna all’OId Trafford. Fa piacere, perché è bello trovare un amico, ma sappiamo allo stesso tempo che per quei novanta minuti in campo vestirà i panni del nemico sportivo”.

Un nemico che ora insidia il Finale con il desiderio e la necessità di superarlo. Per questo al fischio d'inizio le emozioni saranno bandite, perché Capra e compagni non vogliono fermarsi proprio ora: “Forse è l’unica volta in cui ricordo di aver vinto tre partite consecutive in una settimana. A livello nervoso giocare ogni tre giorni ti mette in difficoltà, e su questo abbiamo dato prova di grande maturità. Ho visto una squadra concentrata, senza particolari pressioni, pronta ad affrontare la partita di domenica con la massima serenità e voglia di vincere. Ma assolutamente senza assilli di classifica”.