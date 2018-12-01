Calcio, Seconda Categoria B: le sanzioni del Giudice Sportivo

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 25/11/2018
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
CHAHMI AISSAM (CENGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BIANCO MICHELE (CALIZZANO 63)
GALINDO DAVIDE (CENGIO)
SHQAU OLSI (MALLARE)
LAIOLO MATTIA (SASSELLO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SAMID DANHA (CALIZZANO 63)
VALLONE FEDERICO (MALLARE)
VASSALLI LUCA (MALLARE)
XHURI GLEDI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (III INFR)
SPAHIU REXHEP (CENGIO)
AVELLINO MATTIA (MALLARE)
COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)
HUBLINA ANDREJA (OLIMPIA CARCARESE)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
JURATO GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
BLANGERO DAVIDE (SANTA CECILIA)
GANDOLFO MIRKO (SANTA CECILIA)
ARRAIS MICHAEL (SASSELLO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ADAMI LUCA LUIGI (DEGO CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)
DEFELICE ELIA (SASSELLO)
VANOLI LEONARDO (SASSELLO)
VARALDO DANIEL (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
RASETTO ETTORE (CALIZZANO 63)
RAIMONDO ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)
NERO ANDREA (ROCCHETTESE)
TALLARICO FRANCESCO (SANTA CECILIA)
GAGLIARDO MICHELE (SASSELLO)
PORRO TIZIANO (SASSELLO)
REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)