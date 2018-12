Calcio. Serie C: Pisa - Albissola, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

PISA - ALBISSOLA 1-1 - 54' Moscardelli, 64' Cais

71' Cambia ancora mister D'Angelo: esce Izzillo, entra Marconi. Pisa a trazione anteriore con il 4-3-3.

70' Calcio piazzato di Moscardelli, sfera sopra la traversa ma non di molto.

68' Il primo cambio del match lo effettua il Pisa: fuori Birindelli, dentro Di Quinzio.

64' CAIS, 1-1 ALBISSOLA! All'improvviso il pareggio dei ceramisti con il quarto gol in campionato del numero 9, servito da Bezziccheri autore di una splendida rovesciata. Girata letale del giocatore di proprietà della Juventus e match nuovamente in equilibrio.

57' Gran botta di Moscardelli e stavolta è la traversa a dire no al bomber di casa.

54' MOSCARDELLI, PISA IN VANTAGGIO: Piccardo respinge la conclusione dalla distanza di Gucher e si salva anche sulla ribattuta di Masucci, ma nulla può sul tocco finale dell'esperto attaccante nerazzurro.

53' Oukhadda al tiro, para Gori. Altro buono spunto della squadra di Bellucci.

49' Albissola pericolosissimo dalle parti di Gori: sugli sviluppi un calcio d'angolo, Nossa e Rossini non riescono a concludere verso la porta da posizione ravvicinata. Si salva in qualche modo la compagine di casa, ma che brivido per i nerazzurri!

46' Riprende il gioco a Pisa: nessuna novità nelle due formazioni, in campo i ventidue che hanno iniziato la gara.

Reti inviolate dopo i primi quarantacinque minuti all'Arena Garibaldi: prestazione di personalità per l'Albissola, che dopo un avvio sulla difensiva ha saputo mostrare buone cose anche in proiezione offensiva al cospetto del Pisa. Nessuna grande occasione fin qui, sia per i nerazzurri di casa che per i ceramisti, ma a convincere è l'atteggiamento mostrato dai biancocelesti in questa prima parte di gara. Vedremo se anche nel secondo tempo Martignago (al momento probabilmente il migliore dei suoi) e compagni sapranno confermarsi. A tra poco per la seconda frazione.

45' Il primo tempo si chiude senza recupero: 0-0 all'intervallo.

44' Punizione di Moscardelli, la barriera disposta da Piccardo devia in angolo.

42' Giallo anche per Sibilia, intervento ai danni di Moscardelli.

39' Ammonito Oukhadda, il numero 17 dell'Albissola ha fermato fallosamente un'azione avversaria.

38' Ancora Martignago: conclusione smorzata in angolo. Buon momento per l'Albissola, che sta affrontando con personalità i toscani di D'Angelo.

30' Martignago sta provando a rendere complicato il pomeriggio della difesa di casa: il numero 10 biancoceleste tra i più attivi nel team di mister Bellucci.

26' Ammonito Lisi, il giocatore del Pisa punito per proteste: reclamava un rigore per un contatto tra De Vitis e Oukhadda.

25' De Vitis dalla distanza, respinge Piccardo: intervento stilisticamente non bellissimo, ma comunque efficace, dell'estremo difensore dei ceramisti.

22' Si vede anche l'Albissola: Bezziccheri serve Martignago, il numero 10 batte a rete trovando la risposta attenta del portiere nerazzurro Gori.

20' Ci prova anche Moscardelli, attaccante dei toscani: punizione calciata contro la barriera, sulla ribattuta un nuovo tentativo che però finisce ampiamente out.

13' Pisa che prova ad affondare il colpo: Masucci al volo su cross di Birindelli, la difesa ospite chiude in angolo.

10' Ritmi fin qui non particolarmente elevati: il Pisa ci prova con una conclusione dalla distanza di Gucher, pallone lontano dalla porta difesa da Piccardo.

1' Inizia il match dell'Arena Garibaldi, è l'Albissola a dare il via alle ostilità: padroni di casa con i classici colori nerazzurri, ospiti in completo bianco con banda trasversale celeste.

Una sfida speciale, in un teatro di assoluta eccellenza: l'Albissola di mister Claudio Bellucci scende in campo quest'oggi all'Arena Garibaldi di Pisa in quella che è senza dubbio un match tanto difficile quanto affascinante, al cospetto di un avversario che seppur blasonato sta comunque vivendo un momento particolare: reduce dal pesante 1-4 subito in casa della Carrarese, il Pisa necessita infatti di un immediato riscatto per non perdere contatto con le prime posizioni della classifica.

Al contrario, i ceramisti forti del successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Pro Piacenza giungono in Toscana accarezzando l'idea di tornare in Liguria con un risultato positivo.

In attesa del fischio d'inizio, andiamo a conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre:

PISA (3-5-2): Gori; Buschiazzo, Masi, Liotti; Birindelli, Izzillo, Gucher, De Vitis, Lisi; Moscardelli, Masucci.

A DISPOSIZIONE: D'Egidio, Cardelli, Brignani, Zammarini, Cernigoi, Di Quinzio, Cuppone, Meroni, Marin, Maffei, Marconi.

ALLENATORE: Luca D'Angelo.

ALBISSOLA (4-3-3): Piccardo; Calcagno, Nossa, Rossini Oliana; Bezziccheri, Sibilia, Oukkhada; Mahrous; Cais, Martignago.

A DISPOSIZIONE: Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Gulli, Raja, Durante, Bartulovic, Damonte, Gargiulo, Oprut, Silenzi.

ALLENATORE: Claudio Bellucci.

Arbitrerà l'incontro il signor Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino e Giuseppe Perrotti entrambi della sezione di Campobasso. Il fischietto lombardo ritrova per la seconda volta i ceramisti, già incontrati ad inizio stagione nella gara inaugurale di Coppa Italia contro il Cuneo (successo esterno per 3-2 dell'Albissola ndr).