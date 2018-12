Calciomercato: è il Sestri Levante la nuova squadra di Sebastiano Molinari

Il difensore savonese lo aveva annunciato la scorsa settimana: entro pochi giorni si sarebbe trasferito in Liguria per ripartire nuovamente dalla Serie D.

Dopo l'annata ad Albissola e la storica promozione in Serie C, Sebastiano Molinari ha disputato la prima parte del campionato 2018/2019 in Abruzzo, vestendo la maglia dell'ambiziosa Vastese, per poi rientrare nella nostra regione.

Ieri infatti è arrivato il vittorioso esordio (2-0) con la maglia del Sestri Levante contro l'Arconatese: i corsari sono riusciti a mantenere la porta di Adornato inviolata, grazie anche alla buona prestazione offerta dallo stesso Molinari.