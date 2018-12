Calcio. Serie C, l'inedito derby Albissola-Virtus Entella accende la 15^ giornata

Una sfida affascinante, un derby inedito che pone la Liguria sotto i riflettori del calcio che conta. Tra i match più interessanti della 15^ giornata del girone A di Serie C, c'è sicuramente Albissola-Virtus Entella: la matricola terribile al cospetto della grande favorita per il salto in Serie B.

Al "Comunale" di Chiavari, paradossalmente toccherà agli ospiti fare gli onori di casa: saranno infatti i ceramisti a ricevere i diavoli neri in quello che è il loro stadio. Una delle tante stranezze di un calcio che ha riservato all'Entella un'estate all'insegna dell'incertezza sul campionato da disputare (con il club del patron Gozzi sospeso tra serie cadetta e terza serie), culminata con una serie notevole di impegni da recuperare per i biancazzurri di Boscaglia, che in campionato non vincono ormai dallo scorso 21 novembre (3-2 casalingo contro l'Olbia).

Giovedì scorso, però, i chiavaresi si sono tolti una grandissima soddisfazione eliminando in quel di Marassi il Genoa dalla Coppa Italia al termine di una sfida ricca di emozioni, conclusasi solo ai calci di rigore dopo oltre 120 minuti di intensa battaglia: una faticaccia che potrebbe aver lasciato strascichi pesanti nelle gambe di capitan Nizzetto e compagni. Rispetto alla sfida di Genova, Boscaglia cambierà inevitabilmente qualcosa. Di seguito il probabile undici che scenderà in campo contro l'Albissola (4-3-1-2): Massolo; Belli, Benedetti, Pellizzer, Germoni; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Caturano, Mota Carvalho.

Sul fronte albissolese, alla vigilia della sfida odierna trapelano ottimismo e fiducia. Ad eccezione di Russo, tutti gli elementi della rosa sono a disposizione di mister Bellucci che potrà così scegliere tra diverse soluzioni per tentare un'altra impresa dopo quella compiuta dai suoi ragazzi sette giorni fa all'Arena Garibaldi di Pisa. Il classico 4-3-3 sarà il modulo con cui il tecnico romano disegnerà i biancocelesti; il portiere Piccardo, Rossini, Martignago e Cais le altre certezze. Per il resto della formazione non resta che attendere il fischio d'inizio del match.

Arbitrerà l'incontro il signor Davide Curti di Milano, coadiuvato dagli assistenti Antonio Vono di Soverato e Cosimo Cataldo di Bergamo.