Basket, Under 16: Vado perde a Borgomanero, College lo affianca in testa

Vado cade nel bigmatch dell’ultima giornata d’andata contro College Borgomanero 72-62 ed è costretta a condividere il primo posto in classifica. Inizio di partita teso: nei primi minuti le due squadre si studiano ma una volta aperte le marcature le difese non brillano e gli attacchi rispondono colpo su colpo fino alla prima sirena che vede i vadesi sotto di due lunghezze, 21-19. Nella seconda frazione College prova a dare la prima spallata grazie a qualche disattenzione di troppo dei biancorossi, ma i liguri trascinati da un sontuoso Lebediev (alla fine il suo tabellino reciterà 24 punti e 17 rimbalzi) son bravi a rimettersi subito in sesto alzando l’intensità in difesa e muovendo la palla velocemente in attacco, così da non perdere il filo della partita e arrivare a metà match sul 40-35.

Il terzo periodo vede i piemontesi più aggressivi iniziando con due triple di Cristina, e i vadesi che ci impiegano qualche minuto di troppo a macinare gioco, ma nonostante questo con un po’ più di concentrazione riescono a risalire la china rimanendo aggrappati con le unghie alla partita, pur perdendo ancora qualche punto e finendo il quarto sotto di 9 punti, 57-48. L’ultimo periodo vede Vado tornare a -2 (57-59 al 33’) ma da quel momento non trovare praticamente più la via del canestro; College piazza un parziale lungo di 12-2, con Mauri che suggella la sua ottima partita mettendo gli ultimi chiodi nella bara. Lo score al termine del girone di andata è confortante per i vadesi in funzione del passaggio alla seconda fase ma è stato facilitato da un calendario con ben 7 partite casalinghe.

Ora sarà necessario lavorare sulla qualità del gioco per poter affrontare con ulteriore fiducia un impegnativo girone di ritorno.

Under 16 Eccellenza Piemonte – 13a giornata College Borgomanero - Azimut Pallacanestro Vado 72-62 (21-19; 40-35; 57-48)

COLLEGE BORGOMANERO: Attademo; Tinivella 2; Cristina 22; Okeke 8; Mauri 24; Mandelli 3; Mottolo Oliva; Montalberti 2; Ferrari 10; Abdorenko n.e.; Guffanti Fiori n.e.; Ghigo 1. – All. Di Cerbo Ass. Rossi

PALLACANESTRO VADO: Catzeddu 6; Biorac; Lebediev 25; Micalizzi n.e.; Tridondani 13; Pierucci; Genta 4; Bertolotti 12; Franchello 2. - All. Prati Ass. Pozzi – Cacace

Classifica: College Borgomanero, AZIMUT PALL. VADO 22; Novipiù Campus*, Junior Casale, Biella* 16; Auxilium TO*, Pegli 12; Oleggio 10; 5 Pari TO*, My Basket GE 8; Galliate, Derthona 4; DB Crocetta TO 2 (*partite in meno)