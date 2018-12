Calcio, Eccellenza. Il Finale scaccia lo spauracchio Busalla, Caverzan: "Oggi grande reazione"

Minuto numero ventisette del primo tempo. Alessio Salzone, maglia numero sette sulle spalle, raccoglie il cross di Vittori e deposita in rete il 2-0 che chiude i giochi contro il Busalla, già colpito al 17' da Massa. Un segno del destino, una sorta di passaggio di consegne che forse segna il cambio pagina per il Finale.

Un risultato già rotondo che però poteva avere un margine ben più ampio, per la quantità di occasioni sciupate dai giallorossi, commentato dal tecnico Andrea Caverzan: "Abbiamo sbagliato tante occasioni da gol - commenta il tecnico veneto - tante situazioni abbastanza semplici presentandoci in solitaria davanti alla loro porta. Dovevamo essere più lucidi sotto porta ma i ragazzi hanno fatto una gran partita e speso tanto. Il neo è stato forse non averla chiusa prima, ma questi sono punti importanti".

Punti che pesano come un macigno sulla classifica ma anche sul morale, al termine di una settimana decisamente complicata, tra il mercato e la sentenza sul ricorso per la questione Rivarolese, che han fatto storcere più di un naso: "Quella di oggi penso sia stata una gran partita da parte della squadra. La reazione è stata decisamente positiva, forse la migliore possibile. Ovvio che il vuoto lasciato da Edo sia importante, però questo vuoto è da colmare con tutta la forza degli altri".

Un Caverzan tanto soddisfatto dei suoi quanto disilluso verso la giustizia sportiva: "La sentenza? Sinceramente non mi sorprende. E' qualche anno che non riesco a definirla con il termine giustizia quella sportiva. Parlo a titolo personale, ma penso si tratti solo di un gruppo di giudici che analizza i referti dell'arbitro e stop. Essere in mano alla discrezionalità di chi giudica mi lascia però perplesso e non penso sia il modo migliore per affrontare una situazione del genere, ci mette tutti in difficoltà".