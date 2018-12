Rugby giovanile. Il Memorial "Besio - Massa" vedrà di Fronte Liguria - Piemonte - Lombardia e Toscana

Sabato allo stadio Carlini di Genova ritorna il Memorial “ROBERTO BESIO & LORENZO MASSA”, giunto alla quarta edizione e dedicato a selezioni regionali Under 14, ragazzi nati nel 2005. Il torneo si rinnova di anno in anno e, nelle precedenti edizioni hanno primeggiato nel 2015 al campo Carlo Androne di Recco il team dell’Emilia, mentre nel 2016 a Genova e nel 2017 ancora a Recco invece ha prevalso la Toscana. Quest’anno in gara saranno la Liguria, il Piemonte, la Lombardìa e la Toscana, campioni uscenti. L’inizio del torneo è previsto per le ore 11,00 con conclusione e premiazione finale nel pomeriggio. Il Memorial vuole ricordare Roberto Besio, atleta e dirigente della Pro Recco, nonchè Presidente del Comitato Regionale Ligure e Consigliere Nazionale FIR,nonchè Lorenzo Massa, atleta e dirigente del CUS Genova.