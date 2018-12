Calcio, Corso Grassroots "E": ecco l'elenco degli allievi ammessi al corso

La FIGC Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Regionale e in collaborazione con la LND organizza i seguenti Corsi GRASSROOTS LEVEL “E” per aspiranti “Istruttori Attività di base” operanti nelle Scuole di Calcio. Dallo spoglio delle domande di iscrizione pervenute comunica, per ogni corso, l’elenco dei discenti allegando il calendario delle lezioni:

1° Corso a Savona c/o la società US Priamar 1942 Liguria ASD, corso Colombo 62r, nei giorni 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio dalle ore 9:00 alle 12:00.

Discenti ammessi dalle Delegazioni provinciali di Savona e Imperia:

GANDOLFO STEFANO

ROSSO ALESSANDRO

ATZORI DANIELE

CELANO FRANCESCO

CASTIELLO GENNARO

BALZANO GIOVANNI

CASTELLENGO PATRICK

MERLO MATTEO

BESIO KRYSTIAN

RONDONI ANDREA

VIGLIZZO VIVEK

BONIFACINO ALESSANDRO

DE FRANCISCO MASSIMO

LODO SIMONE

FERRENTINO RAFFAELE

OTTONELLO LORENZO

CUBILLA YODOY MIGUEL

TOTA ROBERTO

GIACCHINO ALESSIO

MESSINA VITTORIO

BUONOMO LUCIANO

GIURINTANO GABRIELE

MIELE DOMENICO

CAPRERA AGOSTINO

LAMBERTI MARA

GRANDI MATTIA

MANTOVANI STEFANO

ALTIERI ROMANO

REMONATO NICOLÒ

FERRO RICCARDO