Ciclismo: è già ricco di appuntamenti il 2019 della "Sport & Promotion"

Sarà un 2019 alla grande ma impegnativo quello si appresta ad iniziare per la compagine Sport & Promotion del binomio Paolo Morelli e Marco Guardone.

Sono diverse infatti le manifestazione che si appresta ad organizzare la società andorese per la prossima stagione ciclistica.

Si inizierà con il classico Trofeo del Mare, apertura della stagione in Liguria, valido come 1° Tappa del Giro della Liguria, giunto quest’anno alla seconda edizione che si terrà il 3 febbraio, lungo le strade della Valmerula; manifestazione che lo scorso anno, pur essendo al debutto, è riuscita ad ottenere il record di partecipanti in Liguria per le gare ciclistiche in circuito. Sono attesi anche quest’anno ai nastri di partenza centinaia di atleti provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, allettati sia dalla proposta di gara, sia dalle condizioni meteo offerte in questo periodo dalla splendida Liguria.

Si proseguirà poi il 7 aprile, con una gara in linea con partenza ed arrivo ad Ortovero, gara che si snoderà lungo le Valli Arroscia e Lerrone, manifestazione valida come 5° ed ultima tappa del Giro della Liguria.

Sarà poi nuovamente protagonista il Comune di Stellanello (SV), che ospiterà il 19 maggio, l’apertura Giro della Provincia di Savona con la 1° Tappa, questa volta però il finale sarà più impegnativo, infatti il traguardo, al termine dei consueti giri lungo la Valmerula, si terrà sulle temibili rampe verso la Frazione San Damiano.

Il 12 giugno, nel preserale, sarà poi la volta della ruote veloci, che avranno modo di confrontarsi nel circuito corto e nervoso di San Bartolomeo al Mare (IM), gara valida quale 3° Tappa del Giro della Provincia di Savona,









Saranno poi gli scalatori i protagonisti dell’estate; i “grimpeur”, avranno infatti modo di confrontarsi il 21 luglio, nel noto Bike Rally di Andora, valida quale 6° prova del Trofeo dello Scalatore, dove saranno tre le salite cronometrate lungo le quali si confronteranno i ciclisti, ossia San Damiano, Ginestro e Paravenna.

Le rivincite tra i protagonisti saranno possibili nella 7° ed ultima prova del Trofeo dello Scalatore che si terrà il 28 luglio a Villanova d’Albenga, sempre nella modalità Bike Rally, ma questa volta le salite cronometrate saranno Caso, Casanova Lerrone e Arnasco.

La stagione si concluderà infine con una giornata dedicata al ciclismo ad Osiglia (SV); sarà infatti la località nota per il suo lago, ad ospitare il 15 settembre, la 4° e 5° Tappa del Giro della Provincia di Savona. Al mattina si terrà infatti una gara in linea con arrivo ad Osiglia sul bordo lago, mentre nel pomeriggio i ciclisti si cimenteranno con cronoscalata al Melogno sempre con partenza da Osiglia, al termine della quale avverrà l’assegnazione delle maglie ai leader delle diverse classifiche.

Ringraziamo sin d’ora le Amministrazioni Comunali di Andora, Stellanello, Testico, Ortovero, Osiglia e Villanova d’Albenga per la collaborazione logistica, l’ACSI nelle persone di Riccardo Alfonsi e Laura Lavagna per il supporto, il Loabikers per le scorte tecniche e il dott. Marco Pipino della RODMAN BIKE per la collaborazione organizzativa.