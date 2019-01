Volley: per il gran finale del Torneo della Befana in arrivo il c.t. azzurro Davide Mazzanti

Sono 78, suddivise in cinque categorie, le squadre che da questa mattina stanno dando vita su 18 campi da gioco, sparsi in tutta la riviera, tra Pietra Ligure e Diano Marina, al 20° Torneo della Befana, una delle principali kermesse di pallavolo giovanile d’Italia. Alla fine della giornata si saranno giocati più di cento incontri, con altrettanti addetti (arbitri, segnapunti, staff organizzativo e volontari) impegnati nei 14 impianti. I diretti interessati e gli appassionati possono seguire l’evolversi della manifestazione tramite i continui aggiornamenti disponibili sulla pagina Facebook Alassio Befana e su www.alassio2018.com/torneobefana.

Sin dalle prime sfide, elevato è stato il livello tecnico delle compagini in lizza, alcune delle quali rappresentano club di serie A. I favori del pronostico, in tutti i tabelloni (Under 18, 16, 14, 13 femminile e Under 12 misto), sono per i team torinesi e cuneesi, con le formazioni liguri e lombarde a recitare il ruolo di outsider.

L’importante traguardo delle venti edizioni non poteva però non essere celebrato con una serie di importanti iniziative collaterali. Ecco pertanto spiegato l’appuntamento di domani, venerdì 4 gennaio, alle ore 21 presso la biblioteca civica di Alassio, con il convegno fiscale “Sport dilettantistico 2019.0: il punto su novità, dubbi e problemi irrisolti”. Relatore il commercialista imperiese Pietro Canta, consulente di numerose realtà del terzo settore, autentico esperto in materia. Già numerose le adesioni. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati, per cui è richiesta l’iscrizione tramite compilando l’apposito form al link www.alassio2018.com/torneobefana o scrivendo ad befana@alassio2018.com. L’argomento è quanto mai attuale per tutti coloro che operano nel mondo sportivo dilettantistico, in particolare per i presidenti, i segretari e per chi si occupa dell’amministrazione in una asd.

Nella serata di domani sarà la musica invece a tenere banco al Palasport Ravizza, a beneficio di tutte le protagoniste. Una “prima volta” che sicuramente sarà apprezzata dalle giovani protagoniste.

Ma le novità e le sorprese più ghiotte sono annunciate per la giornata finale di sabato 5 gennaio, quella in cui di disputeranno le finali per le varie posizioni, comprese quelle che metteranno in palio gli ambiti trofei. Questo il programma delle cinque sfide per il 1/2° posto: ore 14.15 (Under 12 e Under 13), 15.30 (Under 14 e Under 16) e 17 (Under 18) al Palaravizza di Alassio, dove è facile prevedere il pienone e dove in chiusura si terrà la cerimonia generale di premiazione. Nell’occasione ospite d’onore della Città del Muretto e del Torneo della Befana 2019 sarà nientemeno che Davide Mazzanti, il c.t. della nazionale italiana femminile che un paio di mesi fa si è aggiudicata una straordinaria medaglia d’argento ai Mondiali in Giappone.

Mazzanti, classe 1976, nativo di Fano, è sulla panchina dell’Italvolley rosa come capo allenatore dal maggio 2017, ma dello staff azzurro ha fatto parte dal 2005 al 2012 e quindi conosce bene Alassio per i numerosi stage svolti in quel periodo. A livello di club è stato head coach di Bergamo (nella stagione 2010/2011 si è aggiudicato il premio quale miglior allenatore del campionato di A1), Piacenza, Casalmaggiore e Conegliano. Tre gli scudetti all’attivo e una Champions League, nel 2009, con Bergamo (in quella stagione era “vice”). Davide è spostato con Serena Ortolani, veterana della nazionale, con oltre 300 presenze, e i due hanno una figlia, Gaia, di 5 anni.

La visita di Mazzanti conferma il prestigio del Torneo della Befana e che sono in atto trattative per riportare la nazionale nella Città del Muretto.

Le finali, oltre che dal vivo (ingresso libero) potranno essere seguite anche in diretta streaming tramite la pagina Facebook Alassio Befana.