Il rapper genovese Moreno e l'ex calciatore del Torino Giovanni Pasquale vincono ex aequo la quarta edizione del Footgolf di Alassio (FOTO)

Il rapper genovese Moreno Donadoni, noto come Moreno, che nel 2015 aveva partecipato al Festival di Sanremo e Giovanni Pasquale, ex giocatore del Torino, ma che aveva indossato anche la maglia di Siena, Parma, Livorno e Udinese, hanno vinto ex aequo la quarta edizione del “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane” che si è svolta questa mattina ad Alassio.

Al terzo posto, un altro campione molto amato dagli sportivi, Claudio Chiappucci, vincitore della passata edizione. Il premio Galup è andato invece al “Poeta del Gol” Claudio Sala, altra vecchia gloria del Torino e del Genoa.

A premiarli sono stati l’ex calciatore Renato Zaccarelli e il consigliere con delega allo Sport Roberta Zucchinetti.

La manifestazione, inserita nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” ed in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo”, era come sempre a a scopo benefico ovvero a favore di Airc.

L’evento, seguito da centinaia di persone lungo la spiaggia e sul molo Bestoso, ha visto la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano e di personaggi della Tv. Si sono sfidati sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi. Con un calcio hanno diretto la palla verso una delle undici buche sistemate sull’arenile a sinistra e destra del pontile centrale.

Il percorso è stato “presidiato” da originali e variopinte befane interpretate da personaggi locali in costume grazie all’Associazione “Signora delle Fiabe” di Grado. Tra i 50 iscritti figuravano gli ex-campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Marco Osio, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Claudio Sala, Paolo Monelli, Luigi Gualco, Claudio Onofri, Luca Mezzano, Amedeo Di Latte, gli outsider, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing al “War Hyères Fight” (categoria 78kg) l’alassinoStefano Fanelli, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), Moreno (cantante rap), il comico Alex De Santis (Il Maestro Catenato di Colorado Cafè), il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). A presentare la manifestazione sono stati Marco Dottore e Luca Viscardi di RadioNumberOne.

Sul molo Bestoso è stata allestita una postazione dell’Airc con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca. Prima della sfida gli atleti del Cnam guidati da Rinaldo Agostini hanno effettuato una dimostrazione di Wave Walking lungo la costa dal molo al torrione.

Prima ancora è stata benedetta la corona d’alloro con i subacquei, il Cnam, la Polmare, la Capitaneria di Porto poi depositata su fondali attorno alla Gallinara nei pressi del Cristo degli Abissi. Presenti alla manifestazione anche i carabinieri, la polizia municipale e la Croce Rossa. L’evento FootGolf è stato ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale tv, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 85 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky. Inoltre da gennaio 2019, il format Tgevents Television andrà in onda anche sulla rete nazionale di Canale Italia.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio Assessorato allo Sport e le Associazioni di categoria (Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Alassio un mare di Shopping). Si ringraziano Galup 1922, Bottero Ski, Vivai Montina Cisano sul Neva, Caseificio Fratelli Cavanna Rivanazzano Terme (PV), Salumificio Magrotti Montesegale (PV), Azienda Agricola Gravanago Fortunago (PV), e le attività alassine di Clapsy, Clapsy Jeans, Bagni Molo, Hotel Aida, Hotel Rosa, Hotel Alfieri, Hotel Flora, ResidenceEuropa Unita, Hotel Ligure, Hotel Toscana, Hotel Corso, Hotel Savoia, Hotel Curtis, Hotel Nuovo al Mare, Hotel Europa & Concordia, Hotel Bristol, Grand Hotel Alassio, Hotel Milano.