Calciomercato. Piergiorgio Barchi vola in Serie D, il difensore è stato tesserato dal Pavia

Sarà il Pavia la prossima tappa calcistica di Piergiorgio Barchi.

Il difensore classe 2001 dopo aver indossato le maglie di Savona, Sampdoria (Under 14), Virtus Entella (Under 15, Under 16, Under 17) e della Prima Squadra dell'Albenga, è infatti pronto al trasferimento in Lombardia.

Barchi, aggregato già ai biancoblu pavesi dallo scorso dicembre, è stato acquistato dalla Virtus Entella.

"Il giocatore - si legge nella nota - ringrazia la Virtus Entella che gli ha dato la possibilità di crescere molto come giocatore e come persona vivendo a Chiavari in convitto tre anni meravigliosi e ricchi di soddisfazioni

Un ringraziamento va anche all'Albenga, in particolare a mister Delfino che gli ha dato subito fiducia nonostante fosse un giocatore classe 2001, e al procuratore Leonardo Arinci, pronto a curare l'operazione".