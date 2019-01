Calcio. Stresa, dopo il ko di Savona si complica la rincorsa salvezza. Biscuola: "La squadra deve reagire, da domenica inizierà una fase del campionato per noi decisiva"

Non era sicuramente la partita più adatta a muovere la classifica, ma in casa Stresa regna grande delusione dopo il ko di Savona. La formazione piemontese, pericolosa solamente in un paio di circostanze con Rosato e Scienza, non ha mai dato l'impressione di poter impensierire gli striscioni, bravi a chiudere la pratica con la doppietta, tra primo e secondo tempo, di Francesco Virdis.

Nel dopo partita, il Ds Filippo Biscuola non ha usato tanti giri di parole per descrivere la prestazione della sua squadra: "Sapevamo di incontrare delle difficoltà contro il Savona, viste anche le tante assenze dovute a infortuni e squalifiche, ma l'atteggiamento visto in campo è davvero preoccupante in vista delle prossime gare. Cercheremo di intervenire per caricare di più i ragazzi, il tempo stringe e anche le nostre dirette concorrenti stanno ottenendo risultati importanti".

I successi di Borgaro e Pro Dronero contro Chieri e Ligorna, infatti, complicano ancora di più la rincorsa salvezza dei "blues", al momento penultimi in classifica a -3 dalla zona playout: "I margini di errore si riducono sempre di più - continua Biscuola - è necessario innanzitutto invertire il trend nelle partite casalinghe, dove abbiamo raccolto troppo poco in termini di punti. Contro Borgaro e Pro Dronero servirà cambiare marcia, vogliamo assolutamente mantenere la categoria".