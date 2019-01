Calcio, Millesimo. La capolista torna in campo dopo la sosta. Il ds Miraglia: "Attenzione al Murialdo. Serve un summit tra le squadre delle categorie più basse"

La lunga paura sta per finire: il Millesimo domenica tornerà finalmente in campo per riprendere il proprio cammino in campionato.

Un percorso fino ad oggi praticamente perfetto, ma attenzione e concentrazione non dovranno assolutamente calare in vista di un girone di ritorno combattuto.

Già a partire da domenica, i giallorossi dovranno affrontare una squadra ostica come il Murialdo, sul neutro di Noli.

"Siamo ben consapevoli delle difficoltà della partita - sottolinea il direttore sportivo Francesco Miraglia - il Murialdo è infatti una squadra capace di creare problemi a tutti, e il Santa Cecilia ne sa qualcosa, motivo per cui servirà una grande prestazione per ripartire con il passo giusto.

Nel corso della pausa ci siamo allenati bene, seppur non sia facile rimanere fermi per più di un mese, però siamo stati in grado di toglierci le nostre soddisfazioni, battendo in rimonta per 3-2 una squadra di Prima Categoria come il Ceva.

Quello attuale resta comunque un momento particolare per il movimento dilettantistico nelle categorie come la Seconda e la Prima. Sarebbe interessante che tutte le squadre, anche valbormidesi, di ritrovassero per una riunione, al fine di pianificare una strategia comune per regalare nuova attrattività a tutto il nostro mondo. Già la Terza Categoria è sparita, la Seconda vivacchia e le spese per i club continuano purtroppo ad aumentare".