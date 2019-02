Basket, Serie D femminile. Amatori Savona espugna Pontedera, per le biancorosse è la terza vittoria di fila

Amatori Savona cala il tris e sbanca il parquet della quotata Pontedera al termine di una gara tiratissima che le biancorosse avrebbero potuto chiudere prima se solo le percentuali al tiro fossero state leggermente migliori.

Le girls vadesi hanno legittimato la vittoria in virtù di un energia pressoché doppia rispetto alle avversarie che hanno sicuramente accusato la fisicità delle liguri.Le ragazze del presidente Mazzieri con questa importante vittoria restano in corsa per la conquista della sesta e settima posizione che significa salvezza anticipata. Ma la strada è lunghissima e la concomitanza dei risultati ed il calendario non certo agevoledevono stimolare le biancorosse a uno sprint lungo cinque giornate in cui potrà succedere di tutto .La classifica è cortissima e basta una giornata a ribaltare tutta la situazione in classifica.

La fredda cronaca recita di Amatori a rincorrere per tutto il primo periodo dopo un inizio in cui si concedono due triple a Fabbri F.,sono 7 punti consecutivi di Paleari e un jumper di Picasso a chiudere il primo quarto sul 16 pari . Una volta riconosciute le caratteristiche delle avversarie di fatto inizia un altra gara con Amatori che finalmente difende forte e concede la miseria di 9 punti nel quarto . Fa da contraltare la pessima percentuale al tiro che non permette alle pappagalline di scappare via e quindi si va al riposo lungo con le liguri avanti due miseri punti ( 25-27 ) e con una situazione falli da bollino rosso .Si rientra in campo con Amatori che ne ha di più e prova ripetutamente a scappare. Poggio finalmente efficace sotto le plance capitalizza un paio di buone azioni mala lunga vadese commette ingenuamente il terzo fallo ed è costretta ad accomodarsi in panchina.

Nel momento topico della gara arrivano buone risposte da Leonardini che"regge" egregiamente il campo e contribuisce a mantenere la squadra ligure ancora avanti alla fine del terzo periodo ( 34-40).Le amaranto toscane sono osso duro e con orgoglio rientrano a contatto con le biancorosseall'inizio dell'ultimo e decisivo periodo.

Inizia così la gara del “ciapa no”. Entrambe le squadre giocano con grandissima energia ma nessuna segna mai . Si sta con il punteggio bloccato per parecchi minuti,sono un paio di giocate di canestro valido etiro libero di Poggio ed una rubata di Paleari a dare il làalla fuga definitiva di Amatori che riesce comunque a complicarsi la vita negli ultimi possessi della gara con una gestione quantomeno scellerata.Ora altra giornata di campionato durissima per le biancorosse . Domenica al geodetico di Vado Ligure ( palla a due ore 18.00 ) arriva la capolista Firenze che dopo la sconfitta inaspettata con Siena di domenica scorsa ha ripreso la marcia contro Avvenire Rifredi e naviga indisturbata in prima posizione con largo vantaggio sulle seconde . Sarà necessaria una super partita delle ragazze biancorosse anche solo per potersela giocare

Basket Femminile Pontedera - Amatori Savona 51-57 ( 16-16; 25-27; 34-40)



Basket Femm Pontedera : Mbeng, Ricci 8, Graziani 6, Fabbri F 9, Fabbri L. 10, Cignoni, Mariottini, Rossi 8, Del Pivo 6, Daddi, Di Salvo 4, Capodagli. All : Pianigiani P. Ass : Tamberi G