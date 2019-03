A passeggio per una domenica diversa con la propria famiglia: via alla camminata di 5 km della Family Run Savona

Volete passare una domenica diversa in famiglia? Spensierati, a braccetto con la moglie e con in spalla i bambini? Allora la Savona Family Run è la corsa che fa per voi.

Evento collaterale alla ‘Savona Half Marathon’ che partirà 5 minuti dopo la mezza maratona, è una camminata non competitiva su strada, sulla distanza di circa 5 km.

La partenza gara sarà alle ore 9.35 da via Paleocapa in corrispondenza dell’incrocio con Corso Italia e percorrerà Piazza Leon Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, via Dante Alighieri, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, via Cimarosa, Ponte Ruffino, Passeggiati Tobagi, Piazzale Eroe dei Due Mondi, via Trento e Trieste, Tunnel del Priamar, via Impastato, via Dei Carpentieri, via Chiodo, via Della Calata, via Baglietto con arrivo in Piazza Calabresi in Darsena.

Anche quest’anno si potrà correre con tutta la famiglia:

• I componenti della famiglia iscritti alla camminata dovranno attraversare il traguardo obbligatoriamente tutti insieme.

• La squadra ‘Formula Famiglia’ dovrà essere composta da almeno due componenti (minimo un genitore ed un figlio minorenne). Possono iscriversi e partecipare alla manifestazione tutti, grandi e piccini, singolarmente o con “Formula Famiglia” (la ‘formula famiglia’ prevede la partecipazione di almeno un genitore ed un figlio minorenne). Visto il carattere ludico e non competitivo della manifestazione non si richiede la presentazione di certificati medici (con l’iscrizione si esenta automaticamente l’Organizzazione da ogni tipologia di responsabilità).

Alla corsa “familiare” parteciperà anche l’associazione “L.I.F.E.” che ha organizzato una “corsa nella corsa” dedicata alle donne per le donne e parte del ricavato andrà al Centro di Coordinamento senologia-breast unit dell’Asl2 Savona.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 14 marzo presso “Il Sogno nel cassetto” di via Manzoni 46r e il costo per le donne sarà di 13 euro, 10 per le bambine. La maglietta (che sarà di colore bianco con la Torretta di colore rosa e il logo L.I.F.E. for Life) si potrà ritirare presso gli stand in Piazza Sisto IV venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle 10 alle 19 e la domenica 17 marzo dalle 7 alle 8.45. Alla fine della corsa estrazione di premi offerti dalle socie L.I.F.E.

Per potersi iscrivere alla Savona Family Run, si può effettuare online entro mercoledì 13 marzo alle ore 23.59, attraverso il portale, con pagamento tramite: bonifico bancario (solo per questa modalità di pagamento entro il giorno 06 marzo, a chi effettuerà il bonifico dopo tale data verrà rimborsata la quota versata e l’atleta dovrà procedere ad una nuova iscrizione), carta di credito Visa, Mastercard, Paypal VISA, costo fisso di gestione iscrizioni online: € 1,50; e cartacea (entro martedì 12 marzo) presso i seguenti punti di vendita: Sporting Savona – Piazza Guido Rossa 26r (Palazzo Crescent) – 17100 Savona – tel. 0192048397 e Il Pellicano– Via Manzoni 34-36r – 17100 Savona – tel. 019800679.

Per prepararsi alla gara l’organizzazione ha siglato una partnership con u4fit per offrire gratuitamente a tutti i partecipanti un servizio di allenamento esclusivo. Utilizzando la piattaforma possono prepararsi con allenamenti specifici per le varie distanze previste.

Tutte le informazioni sul sito: http://savonamarathon.it/tabelle-di-allenamento/

Prato, Bee Bad e Le Officine sono i title sponsor rispettivamente della Savona Half Marathon, della Ten 10k e della Family Run. Oltre ai diversi sponsor presenti: Saucony, Errea, Life, Dolomia, Latte Tigullio, Sea Cars Land Rover, O.C.Clim, Fispes, Sporting Savona, Daigo, Speed Wheel, Clas, Biraghi, Astoria, Esi, De Stefano, Euronics, Conad, Pittarello, Old Wild West, Lube, Ziggurat, Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Atletica Leggera, Ok Pubblicità, Associazione Alpini. La Costa sarà presente sulle maglie da gara insieme a Sports On Cruise e Ziggurat.

Media partner: Savonanews/Sv Sport, La Stampa, Il Secolo XIX, Radio Savona Sound. Per tutte le informazioni riguardanti il programma dettagliato, le quote d’iscrizione, i requisiti di partecipazione, il ritiro pacco gara e pettorale, i servizi inclusi e i premi si può consultare il sito internet www.savonamarathon.it e la pagina Facebook “Savona Half Marathon”.

Mancano 16 giorni e le strade savonesi saranno tue.