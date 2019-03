Laigueglia: inaugurata questa mattina la 1^ edizione dell’expo di e-bike

E’ stata inaugurata questa mattina la prima edizione dell’expo dedicato al mondo delle biciclette elettriche. La manifestazione durerà oggi e domani 10 marzo, e sarà possibile provare gratuitamente, per l’intera giornata, le migliori marche di eBike, presso gli stand dei produttori e distributori partecipanti. Previste anche alcune dimostrazioni in tema nell’arco della giornata.

Nell’Anfiteatro di Via Mazzini sarà possibile cimentarsi anche sulla palestra per le arrampicate, assistiti dalle guide del CAI. Un altro appuntamento interessante, domenica alle ore 9,30 ritrovo davanti al muretto dei ciclisti (nell’Anfiteatro di Via Mazzini) per una pedalata enogastronomica di 60 km nell’immediato entroterra con le eBike, accompagnati da guide esperte.

Ospiti della manifestazione anche i Comuni del comprensorio aderenti al progetto Capo Mele Outdoor per presentare le peculiarità del proprio territorio con materiale promozionale e qualche degustazione. L’evento è organizzato dal Comune di Laigueglia a corredo della 26° Trofeo Laigueglia di mountain bike che si svolgerà in contemporanea nella zona collinare interessata dal campo sportivo.