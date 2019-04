Pallapugno, Serie C2: ecco i gironi e il calendario del prossimo campionato

Ecco il calendario della prima fase della stagione 2019 della Serie C2 di pallapugno. Diciannove le formazioni al via del campionato, suddivise in due gironi, che inizierà tra il 27 aprile e il 1° maggio: 18 i turni della regular season, che si concluderà giovedì 1° agosto.

Nel Girone A sono state inserite: Alta Langa, Araldica Castagnole Lanze, Castellettese, Castino, Gottasecca, Neivese, Pro Spigno, Ricca, Valle Bormida e Virtus Langhe. Nel Girone B: Caraglio, Centro Incontri, Don Dagnino, Peveragno, San Biagio, San Leonardo, Spec, Taggese e Tavole.

Nella seconda fase, le prime otto formazioni di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. Ci saranno due promozioni in Serie C1.

Coppa Italia: la prima classificata di ciascun girone al termine della regular season sarà ammessa alla finale che andrà in scena 25 agosto, alle 16.30, nello sferisterio di Caraglio.



