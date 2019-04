Calcio, Ceriale. Fantoni "bum bum" e i biancoblu rimangono in piena corsa salvezza: "Il calcio è questo, ma siamo sempre stati vivi!"

Segnare una doppietta in una gara chiave per il proprio campionato rappresenterebbe per qualsiasi giocatore un motivo di vanto, ma realizzarla da difensore, e da riferimento all'interno del proprio spogliatoio, non può che assumere per Vittorio Fantoni, un significato del tutto particolare.

Domenica scorsa il centrale biancoblu ha infatti realizzato le due reti che hanno permesso alla squadra di Biolzi di superare in rimonta il Varazze.

Vittorio: una doppietta dal peso specifico inestimabile.

"Sapevamo dell importanza della partita e in settimana abbiamo cercato di preparala al meglio. Dobbiamo rimanere sul pezzo, dato che, pur vincendo una partita siamo ancora penultimi in classifica: abbiamo però la consapevolezza e i mezzi di poterci tirare fuori da questa situazione".

Come state reagendo a questa situazione del tutto particolare, con la squadra incredibilmente coinvolta nella lotta per non retrocedere?

La squadra è viva, siamo sempre stati vivi, anche dopo la sconfitta in casa con il Mignanego! È vero siamo partiti con altri obbiettivi però nel calcio, si sa, niente è per scontato, ora ci aspettano sei finali dove sicuramente diremo la nostra!"

E domenica un nuovo turno interno, con il Legino.

"Il Legino è una squadra ostica da incontrare, una squadra di categoria importante, che fa della corsa e della fisicità la propria forza!

Giocheremo però sul nostro campo e starà a noi disputare una grande partita".