Calcio, Plodio. La salvezza non è un miraggio per Oscar Salvatico: "Gruppo speciale, l'importante a fine stagione sarà non aver rimpianti"

Quattro gol nelle ultime quattro partite, a testimoniare un fiuto del gol che, nel corso degli anni, non si è mai appannato.

Oscar Salvatico ha saputo dare in maniera tangibile il proprio contributo per alimentare le possibilità di salvezza de Plodio che, dopo un inverno nero, si è riportato a soli tre punti dal penultimo posto.

"Cercare alibi quando le cose non vanno bene è riduttivo, ci sono sempre dei perchè quando sei ultimo in classifica, ma bisogna sottolineare come questa squadra non sia stata particolarmente fortunata nel corso di questa stagione. Ciò nonostante il gruppo si è sempre comportato in maniera esemplare: la presenza agli allenamenti di tutti i ragazzi è stata assidua e i giovani si sono comportati con un'educazione davvero rara da trovare al giorno d'oggi.

Le partite con Aurora e Borghetto decisive? Arrivati a sei giornate dalla fine ogni gara è fondamentale e abbiamo dimostrato di poter strappare punti a tutti. L'unico aspetto basilare, sarà l'atteggiamento: indipendentemente dal piazzamento finale, non dovremo infatti avere rimpianti al termine della stagione".