Calcio, Serie C: il tempo stringe per il pagamento delle multe, e spuntano nuovi acquirenti per la Lucchese

E' una situazione in rapida evoluzione quella che si sta vivendo a Lucca: puntualmente è nuovamente spuntato il nome di Pietro Belardelli per il salvataggio della società, tanto che nella giornata odierna sarebbe previsto un incontro per salvare la Lucchese e pagare la multa di 350.00 euro, necessaria per poter proseguire l'attività sportiva, secondo quanto stabilito poco meno di un mese fa dagli organi federali.

Novità sostanziali non sono emerse nel corso delle ultime 48 ore nemmeno da Cuneo, la seconda squadra fortemente penalizzata in classifica e, insieme alla Lucchese, al momento alle spalle del'Albissola all'interno della graduatoria del Girone A.