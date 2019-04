Giudice Sportivo, Serie C girone A: le sanzioni settimanali, l'Albissola perde per un turno Raja e Balestrero

CAMPIONATO SERIE C 2018-2019 GARE DAL 9 ALL’11 MARZO 2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute dell’11 e del 12 Marzo 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MARZO 2019

COLLA GIANPIERO (ALBISSOLA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso).

ALLENATORI

AMMONIZIONE

MARAIA IVAN (PONTEDERA) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EMILIANO SAMUELE (GOZZANO SRL) per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario colpendolo con un pugno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAJA GABRIELE (ALBISSOLA) per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario in azione di gioco.

PINZAUTI LORENZO (PONTEDERA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

MURATORE SIMONE (JUVENTUS U23)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALESTRERO DAVIDE (ALBISSOLA)

VISCONTI PIETRO (NOVARA)

FONTANESI LEONARDO (PONTEDERA)

GLIOZZI ETTORE (ROBUR SIENA)

NIZZETTO LUCA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAHROUS AMIR (ALBISSOLA)

SIBILIA DAVIDE (ALBISSOLA)

SAID MHANDO CARTE (CUNEO)

DE VITIS ALESSANDRO (PISA)

BERRA FILIPPO (PRO VERCELLI