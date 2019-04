Italia Laser Cup: il Circolo Nautico Andora brilla nella tappa di Ragusa

I colori del Circolo Nautico Andora ben figurano anche nella seconda tappa dell'Italia Laser Cup. Nicolò Elena dello Zero Sailing Team, categoriale Radial, del Circolo Nautico Andora si è classificato sesto assoluto e quinto nella classifica maschile della tappa di Ragusa della prestigiosa competizione velica nazionale che ha preso il via proprio ad Andora. Un ottimo risultato viste anche le condizioni meteo non favorevoli per gli equipaggi pesanti. L'avventura alla Laser Cup prosegue a Livorno. In palio ci sono i mondiali e I campioni di Andora sono pronti a giocarsi bene tutte le loro carte.