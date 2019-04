Alassio, presentata la "Primavera dello Sport Alassino"

Presentata la "Primavera dello Sport Alassino", la conferenza stampa stamani nel Porto Turistico di Alassio ha visto la presenza delle associazioni sportive.

Il calendario la dice lunga, anzi lunghissima: un fittissimo programma di competizioni nazionali e internazionali, nelle discipline più differenti, indoor e soprattutto outdoor: dal mare alle pendici dei monti che incorniciano la baia passando per il Palazzetto dello Sport o per l’Hanbury Tennis Club… la scelta è davvero vasta.

“Dal prossimo fine settimana – spiega Roberta Zucchinetti, Consigliera Comunale Incaricata allo Sport – non ci sarà un week end senza eventi sportivi. Partiamo da qui, dal Porto di Alassio, all’ombra della tensostruttura Casa Alassio dove il Cnam Alassio ha già ospitato la Dragon’s Week e il Meeting Internazionale della Gioventù, e che da venerdì sarà il teatro della Settimana Internazionale di Vela d’Altura. E già in questo primo fine settimana ci dovremo dividere tra lo spettacolo della vela sulla Baia, e quello della prima gara di Enduro di Ebike organizzata da Alassio4Fun e che si snoderà sulla rete sentieristica dell’Alassio Outdoor Park. Posso solo immaginare lo spettacolo che si aprirà agli occhi di questi bikers sulle alture che si inerpicano davanti alla nostra splendida baia. Alassio è pronta a dar via a questa nuova stagione sportiva. La vivremo giorno per giorno, facendovi conoscere i protagonisti, le specialità, i progetti che ogni evento, ogni associazione sta costruendo insieme al Comune”.

“Spiace – ha aggiunto la consigliera Zucchinetti – che alcune anticipazioni a mezzo stampa abbiano di fatto fornito informazioni non del tutto veritiere rispetto al calendario e alle relative iniziative. Abbiamo costruito questo programma con grande sforzo sinergico con le Associazioni e avremmo avuto piacere che l’impegno di tutti i protagonisti fosse adeguatamente riconosciuto”.

All’incontro presso “Casa Alassio” infatti hanno parte i rappresentati delle Associazioni che daranno vita ad alcuni appuntamenti del calendario: per la vela Ennio Pogliano presidente del Cnam Alassio, per le Bocce la rappresentativa della Federazione Provinciale Bocce e il pluricampione Mondiale Lino Bruzzone che darà vita, insieme ad altri campioni al Team Città di Alassio, impegnati in un’amichevole di vecchie glorie durante la prossima edizione del Targa D’Oro. Per il Volley era presente Danio Maghella che da sempre tira le fila dei rapporti con la Federazione Italiana Pallavolo, per il Tennis una delegazione dell’Hanbury Tennis Club per illustrare la 50° edizione dei campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani e per l’Open Dance quest’anno alla 31° edizione Anna e Guido Maero.

“Il primo dato che registriamo, già con questo primo week end, è quello di un’impennata nelle presenze turistiche nei nostri alberghi – Angelo Galtieri sottolinea così la grande valenza turistica della stagione sportiva – da tempo lo sport e gli eventi sportivi costituiscono il naturale prologo alla stagione estiva. Quello che stiamo cercando di fare è di mettere a sistema le varie nature della nostra città, investendo in progetti ad ampio respiro. Lo stiamo facendo attraverso un confronto continuo con le realtà del territorio e credo che i primi risultati siano evidenti”.

“Il mio ringraziamento – conclude Zucchinetti – va a tutte le Associazioni, lo ripeto, e all’Ufficio Sport che mi supporta nella programmazione e nel coordinamento di un tessuto sportivo come quello alassino davvero vivo e attivo”.

IL PROGRAMMA:

15/17 MARZO 2019

Settimana Internazionale vela d’ altura – Classi Irc/Orc – CNAM

Il Cnam Alassio si prepara ora ad accogliere un altro evento entrato ormai a far parte della tradizione dei calendari internazionali della vela d’altura. Dal 15 al 17 marzo si svolgerà la Settimana Internazionale di Vela d'Altura: le prime barche hanno già raggiunto il Porticciolo Luca Ferrari e nei prossimi giorni si attende il resto della flotta.

“Quest'anno in collaborazione con l'Uvai, l'associazione degli armatori dell'Altura, - spiega Ennio Pogliano presidente del Cnam - ci siamo confrontati con l'opportunità di valorizzare la presenza delle donne a bordo delle numerose vele che prenderanno parte all'evento. Di qui l'iniziativa che assegnerà un particolare "Contest" all'equipaggio con il maggior numero di donne a bordo. Quello della vela è troppo spesso considerato uno sport al maschile e le donne per emergere devono lavorare il doppio dei colleghi uomini: credo sia giusto riconoscere loro questo grande lavoro e passione".

Ad attendere tutti gli equipaggi Casa Alassio, la tensostruttura all'ombra della Cappelletta, che ospiterà tutti gli eventi a terra della kermesse velica.

"Non mi stancherò mai di ringraziare oltre al Comune e alla Marina di Alassio - conclude Pogliano - gli amici e partner privati come Home Partner Consulting, il Frantoio Armato, ma anche il Residence Le Terrazze, il Ristorante Gramsci, la Pasticceria Canepa, le Cantine Bersano e Gill che ci hanno aiutato a fare di questi eventi un'esperienza indimenticabile per tutti quelli che vi hanno preso parte"

Lo spettacolo della vela continua...

16/17 MARZO 2019

Gara Enduro E-Bike – partenza Piazza Partigiani

Si tratta della prima prova del circuito e-Enduro powered by Specialized 2019. E Alassio è pronta a regalare un evento strepitoso offendo, per la gioia dei partecipanti e visitatori, i suoi spazi più vivi e vitali per ospitare l’area expo, il palco la linea di partenza e di arrivo.

Il percorso di gara si snoderà sulla rete sentieristica dell’Alassio Outdoor Park e si svilupperà su due giri con un totale di quattro prove speciali per una lunghezza totale del percorso di circa 30 chilometri per 1.600 metri di dislivello.

Il primo giro misurerà circa 20 chilometri con un dislivello complessivo di 984 metri, dove sono previste due prove speciali molto scorrevoli, che non presenteranno punti di particolare difficoltà e sapranno far divertire tutti i riders; grazie al panorama mozzafiato della parte finale della prova speciale 2 sembrerà di fare un salto nel mare.

23 MARZO 2019

Classicissima d’Epoca – Milano – Sanremo vintage - VI Edizione – raduno cicloturistico con bici antecedenti al 1985

24 MARZO 2019

I Prova di Campionato Italiano Enduro Major – Motoclub Alassio

30/31 MARZO 2019

“Alassio Dance Competition” – A.S.D. Move Up - Palalassio

Gran Fondo del Muretto di MTB – Alassio Bike

Game Race Master Laser Gaibisso and Manfredo event - CNAM

6/7 APRILE 2019

Final Four Campionati Italiani Serie A maschile e femminile Bocce

Alassio è sempre più capitale nazionale e internazionale dello sport bocce, specialità volo. Dopo un intenso 2018, culminato con l’Europeo maschile, quello in corso è l’anno della definitiva consacrazione. Oltre alla riconfermata Final Four di Serie A maschile e femminile, in programma nel week end del 6-7 aprile, e alla tradizionale e sempre più amata Targa d’oro, quella che per molti è “la gara dell’anno”, la cui 66aedizione andrà in scena sabato 13 e domenica 14 aprile (organizzata dalla Bocciofila Alassina, con una previsione di oltre 1.200 giocatori), alla Città del Muretto è stata assegnata l’organizzazione del Campionato Mondiale Giovanile (Under 18 e Under 23), previsto a fine settembre. Nel 2020 Alassio ospiterà infatti il Mondiale femminile e nel 2021 quello maschile.

Teatro principale di tutti questi eventi sarà il palasport Ravizza, trasformato ancora una volta (la Targa d’oro viene ospitata dal 2010) in un sempre più moderno bocciodromo.

Tornando al 2019 ed in particolare a quanto previsto nel prossimo mese di aprile, c’è da sottolineare che nelle giornate che dividono Final Four (con club in arrivo anche dal Triveneto) e Targa d’oro (già una quindicina di formazioni straniere iscritte), quindi da lunedì 8 a venerdì 12, il Palaravizza accoglierà, nell’ambito del Festival delle Bocce, anche altri interessanti appuntamenti che “costringeranno” gli appassionati e gli addetti ai lavori a prolungare la loro permanenza ad Alassio: dimostrazioni e gare che coinvolgeranno le scuole del comprensorio (iniziative precedute da appositi corsi di formazione per gli studenti), la Targa Festival (gara a coppie riservata alla categoria D), un’esibizione giovanile, la Targa Vip (con la partecipazione di alcuni campioni di altre discipline), la Targa Revival (sfida a quadrette tra ex-campionissimi delle bocce, italiani e francesi) e la prima edizione dell’All Star Game dello sport bocce (Italia vs Resto del Mondo, con i migliori giocatori del campionato di Serie A).

12/14 APRILE 2019

Riviera Beach Volley – Piazza Partigiani e spiagge

13/14 APRILE 2019

66° Targa d’ Oro Città di Alassio – Bocce

12/20 APRILE 2019

50° Campionati Internazionali d’ Italia di tennis per veterani – Hanbury Tennis Club

18/19/20 APRILE 2019

2° Torneo Pasqua con noi – A.S.D. Alassio Laigueglia volley

Palalassio

DAL 25 APRILE 2019 AL 22 GIUGNO 2019

Torneo Spring Cup - Baia Alassio Calcio

27 APRILE 2019

Color Vibe Alassio 2019 – corsa con polveri colorate

Partenza Piazza Partigiani (sede anche del Vibe Village)

11/12 MAGGIO 2019

Mezza Maratona – Polisportiva Baia del Sole Alassio - Laigueglia

11/12 MAGGIO 2019

Regata nazionale Classy Fly Dutchman – CNAM

26 MAGGIO 2019

Stralassio – maratona CRI – partenza Via Dante di fronte Muretto

2 GIUGNO 2019

Selezione zonale Campionato italiano e Coppa Primavela Classe Optimist - CNAM

8 GIUGNO 2019

Saggio di fine anno accademico Move Up - Palalassio

15 e 16 GIUGNO 2019

Saggio di fine anno accademico Progetto Danza – Iris Gaburri - Palalassio

19/24 GIUGNO 2019

XXXI Open Dance Alassio – organizzato da Universal Dance Canelli