Successi in tutte le categorie per il KCS e cinque convocati in Nazionale

A conferma dell’ottimo insegnamento ricevuto dai Maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, qualche giorno prima dell’Open di Toscana (prima gara valida per il ranking 2019 per la Nazionale Giovanile) è arrivata a Savona la notizia che ben 5 atleti del Karate Club Savona sono stati convocati per partecipare al Raduno della Nazionale Giovanile in programma a Roma dal 17 al 19 marzo.

Gli atleti: Benzi Corrado (2005 – CA 68kg), Colantuoni Anna (2000 – U21 50kg), Ferrero Francesca (2004 – CA +54kg), Genta Micol (2006 – U14 42kg) e Lorenzetti Tommaso (2004 – CA 52kg), grazie ai risultati conseguiti nei vari Campionati Italiani di categoria hanno ottenuto di poter partecipare al raduno durante il quale saranno scelti gli atleti che, con i colori della Nazionale Italiana, parteciperanno alle gare programmate dalla Federazione nei prossimi mesi. Per Tommaso e Francesca è il terzo seminario a cui partecipano da novembre, per Micol sarà il secondo, purtroppo invece Corrado sarà assente per infortunio.





Sabato 9 marzo si è svolto presso il palazzetto di Follonica (GR) l’Open di Toscana 2017; Il KARATE CLUB SAVONA si è presentato a questo appuntamento di notevole importanza con 9 atleti che hanno portato a casa buoni risultati considerando che alla manifestazione erano iscritti oltre 1300 atleti.

Tra i savonesi si sono distinti:





Genta Micol: 3^ class. – U14 42 kg

Giordani Paola: 5^ class. – U14 +47 kg





Grande prestazione per la piccola Micol che pesando solo 35 kg è riuscita a salire sul podio nella categoria di peso superiore, subendo un solo punto in tutta la gara e dimostrando tutto il suo talento tecnico e tattico anche quando dal punto di vista fisico si trova in difficoltà. Soddisfatti dell’operato di tutti i Maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, hanno fatto i complimenti anche a coloro che non sono riusciti a raggiungere un piazzamento in classifica (Albamonte Giorgia, Ferrari Nicolò, Ferrero Francesca, Lorenzetti Tommaso, Odello Andrea, Pica Gian Lorenzo, Polerà Marco) per la bella prestazione in gara.





Domenica 3 marzo c/o il Palasport di Quiliano si sono svolte le qualificazioni regionali per le finali dei Campionati Italiani di Kumite Assoluti e Juniores; il Karate Club Savona si è presentato all’evento con 6 atleti e quattro di loro hanno staccato il lasciapassare per le finali Nazionali previste il 12-13/05 a Roma: Lorenzetti Tommaso e Gavacciuto Marco (JU 50kg), Polerà Marco (JU 61kg) e Ferrero Francesca (JU 66kg).





Domenica 27 gennaio il KARATE CLUB SAVONA ha partecipato a Gerenzano (VA) alla manifestazione KARATEKANDO per le classi Giovanili: Fanciulli (2009/20010), Ragazzi (2008/2007), Esordienti (2005/2006), Cadetti (2004/2005) e Junior (2004/2002).

Per il KCS, accompagnati da Raffaella Carlini, hanno partecipato 15 atleti che si sono comportati ottimamente, conquistando quasi tutti una medaglia. Qui i risultati dettagliati:





ORO:

Domi Saimon/Genta Jacopo (Kumite dim. Maschile),

Genta Micol (Kumite ES 37 Kg),

Giordani Paola (Kumite ES 53 Kg),

Musso Roberta (Palloncino Ragazzi B/M),

Pica Gian Lorenzo (Kumite ES 45 Kg).





ARGENTO:

Brignone Giorgia (Kumite ES 42 Kg),

Fiume Matilde/Manca Giorgia (Kumite dim. Femminile),

Genta Jacopo (Palloncino Ragazzi V/B/M).













BRONZO:

Galati Vittoria (Palloncino Fanciulli B/M),

Musso Roberta/Galati Vittoria (Kumite dim. Femminile),

Nolesio Sofia (Palloncino Fanciulli A/V),

Polerà Marco (Kumite JU 61 Kg),

Pugliaro Irma (Palloncino Ragazzi A/V).





























